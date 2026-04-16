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    Deutsche Anleihen steigen etwas

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Bund-Future stieg leicht auf 125,42 Punkte
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihe fiel auf 3,03%
    • Inflation in Eurozone im März leicht höher revidiert
    Deutsche Anleihen steigen etwas
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben nach dem kleinen Rücksetzer zur Wochenmitte wieder etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Donnerstag um 0,11 Prozent auf 125,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank im Gegenzug auf 3,03 Prozent.

    "Das Hin und Her am Anleihenmarkt geht weiter", schrieb Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank. Die Nachrichtenlage aus dem Mittleren Osten bleibe genauso so komplex wie die Suche nach einem Ausweg aus dem Iran-Krieg.

    Mit Blick auf frische Konjunkturdaten bestätigte sich das zuletzt in Spanien und Frankreich gesehene Bild, dass der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs die Inflation im März etwas stärker angetrieben hat als zunächst ermittelt. So wurden am Donnerstag auch die Teuerungsraten in Italien und in der Eurozone insgesamt in zweiten Schätzungen jeweils etwas nach oben revidiert.

    Zuletzt war an den Finanzmärkten angesichts der wachsenden Inflationsgefahren die Erwartung gestiegen, dass die Europäische Zentralbank im weiteren Jahresverlauf die Leitzinsen anheben könnte. Diese strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an./la/jkr/stk




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