Deutsche Anleihen steigen etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben nach dem kleinen Rücksetzer zur Wochenmitte wieder etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Donnerstag um 0,11 Prozent auf 125,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank im Gegenzug auf 3,03 Prozent.

"Das Hin und Her am Anleihenmarkt geht weiter", schrieb Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank. Die Nachrichtenlage aus dem Mittleren Osten bleibe genauso so komplex wie die Suche nach einem Ausweg aus dem Iran-Krieg.