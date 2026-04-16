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    electrovac: Technologieführer mit Rückenwind aus attraktiven Zielmärkten

    Die electrovac AG will mit dem Börsengang die nächste Wachstumsstufe zünden. BankM verweist in einer aktuellen Einschätzung der Analysten Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker auf die starke Marktposition in einem attraktiven Nischenmarkt. Die Analysten attestieren electrovac die Technologieführerschaft bei hermetischen Gehäusen und hohe Eintrittsbarrieren, was die Erzielung guter Margen erleichtern sollte. Daraus leitet BankM einen fairen Wert von 14,82 Euro je Aktie ab.

    Nach Angaben von BankM sei die electrovac AG (ISIN DE000A420ZL4, Prime Standard) im Markt für hermetische Gehäuse, dessen globales Marktvolumen 2024 rund 4 Mrd. US-Dollar betragen habe, aktiv. Das international aufgestellte Unternehmen gelte als Hidden Champion und als Technologieführer in der Glas-Metall-Versiegelungstechnologie.

    Diese Technologie komme laut BankM in zahlreichen Branchen zum Einsatz. Dazu zählten insbesondere die stark wachsenden Zielmärkte Personal Safety, etwa bei Zündern für Airbags und Gurtstraffer, sowie Aerospace & Defense. Hinzu kämen weitere Einsatzfelder wie Sensorik und Medizintechnik.

    Darüber hinaus sehen die BankM-Analysten die engen und über Jahre gewachsenen Kundenbeziehungen als Garant einer guten Umsatzvisibilität. Zusammen mit der Technologie und den erforderlichen Zertifizierungen führe dies zu hohen Markteintrittsbarrieren.

    Mit den geplanten Kapazitätsausweitungen ziele electrovac laut BankM auf wachsende Endmärkte, vor allem im Bereich Personal Safety und im europäischen Defense-Markt. Darüber hinaus stützten die Asienstrategie und ein stabiles, oligopolistisch geprägtes Wettbewerbsumfeld die Wachstumsperspektiven.

    Die gleichgewichtete DCF- und Peer-Group-Analyse von BankM resultiere in einem fairen Wert des Eigenkapitals ((pre-money) von 180,168 Mio. Euro. Bei einer Aktienanzahl von 12,16 Mio. entspreche dies einem Wert von 14,82 Euro je Aktie.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.04.2026 um 11:52 Uhr)

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    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 31.03.2026 um 11:30 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: electrovac AG

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.


    Rating: Kauf
    Analyst: Daniel Großjohann
    Kursziel: 14,82 EUR




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