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    Aktien Europa

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    Leichte Gewinne - Ölpreisanstieg bremst gute Vorgaben

    Für Sie zusammengefasst
    • Märkte leicht im Plus, Ölpreise dämpfen Kauflaune
    • Technologiewerte führen, ASML profitiert von TSMC
    • Konsum- und Reisewerte schwach, DocMorris stark
    Aktien Europa - Leichte Gewinne - Ölpreisanstieg bremst gute Vorgaben
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Angesichts der gestiegenen Ölpreise entfalteten die guten Vorgaben aus Asien und den USA aber nur begrenzt Wirkung. Befürchtungen, dass sich die Ölnotierungen negativ auf die Konjunkturentwicklung auswirken könnten, dämpften nach Ansicht von Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, die Kauflaune.

    Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,32 Prozent auf 5.959,09 Punkte. Außerhalb des Euroraums verlor der Schweizer SMI wegen der mäßigen Entwicklung der defensiven Schwergewichte 0,32 Prozent auf 13.177,33 Zähler. Der britische FTSE 100 zog um 0,2 Prozent auf 10.581,10 Punkte an.

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    Zumindest ein Sektor profitierte aber von den Vorgaben der internationalen Leitbörsen: Technologiewerte lagen mit merklichem Aufschlag an der Spitze der Einzelsektoren. Aktien des Halbleiter-Ausrüsters ASML waren dabei mit zwei Prozent Gewinn gefragt. Sie profitierten von den Vorgaben des Halbleiterriesen TSMC . Die Zahlen des weltweit größten unabhängigen Chip-Auftragsfertigers zum ersten Quartal waren deutlich besser als erwartet ausgefallen.

    Im schwächelnden Sektor der Nahrungs- und Getränkeproduzenten belasteten dagegen gleich zwei Unternehmen mit enttäuschenden Nachrichten. So hatte Pernod Ricard im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen zwar leicht übertroffen, das Jahresziel aber zurückgenommen. Die Aktie gab leicht nach. Einen Einbruch von über 15 Prozent erlitten unterdessen Barry Callebaut. Der Schokoladen-Hersteller hatte im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres weniger Schokolade verkauft. Der in Aussicht gestellte Rückgang des operativen Gewinns (Ebit) kam bei Anlegern schlecht an.

    Unter den ebenfalls nachgebenden Reise- und Freizeitwerten bekam der Billigflieger Easyjet die Folgen des Iran-Kriegs zu spüren. Die Buchungen hätten sich in den letzten Wochen abgeschwächt, teilte der Konzern mit. Die Aktie verlor 4,5 Prozent.

    Bei den Schweizer Nebenwerten gelang dagegen DocMorris eine positive Überraschung. Die Analysten von Jefferies sprachen angesichts neuer Zahlen von einem soliden Jahresstart. Die Aktie kletterte um 9,2 Prozent. Seit den Jahrestiefs im März ist der Wert um über 50 Prozent geklettert./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 66,98 auf Tradegate (16. April 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +4,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 487,20 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.551,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +4,15 %/+28,18 % bedeutet.




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