EU-Kommission genehmigt deutschen Industriestrompreis
Für Sie zusammengefasst
- Deutschland darf Industrie mit vergünstigtem Strom
- EU Kommission genehmigt Maßnahme über 3,8 Mrd
- Brüsseler Behörde teilte die Genehmigung mit
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf seine Industrie mit einem vergünstigten Strompreis unterstützen. Die EU-Kommission genehmigte die Maßnahme im Umfang von 3,8 Milliarden Euro, wie die Brüsseler Behörde mitteilte./tre/DP/nas
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