Deutsche Börse-News
"Ölpreisprofiteur eilt allen davon" Nebenwerte
- Scale-Index mit Plus 6,5 Prozent seit Jahresanfang
- Deutsche Rohstoff als Ölpreisgewinner mit Ebitda
- 2G Energy Wachstum intakt und Kurse deutlich höher
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Das Scale-Segment kann sich gegenüber den größeren Indizes nach oben absetzen. Zu den Zugpferden gehört die Deutsche Rohstoff AG als großer Ölpreisgewinner. Auch andere Werte legen deutlich zu.
16. April 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Das Kleinstwertesegment setzt seinen guten Lauf fort. Mit aktuell 1.463 Punkten ergibt sich für den Scale All Share seit Jahresanfang ein Plus von 6,5 Prozent - anders als beim DAX und MDAX, die noch in der Verlustzone liegen. Auch der SDAX schneidet mit einem kleinen Plus von 2 Prozent schlechter ab. Der Scale-Index hat damit außerdem das höchste Niveau seit Sommer 2022 erreicht. Allerdings stehen extrem guten Kursentwicklungen im Segment weiterhin auch hohe Verluste einzelner Aktien gegenüber.
"Deutsche Rohstoff-Kursschwäche als Einstiegsgelegenheit"
Auf immer neue Höhen klettert die Deutsche Rohstoff AG (DE000A0XYG76). In der Spitze lag der Kurs bei 102 Euro, am Mittwochmorgen sind es 95 Euro, Ende 2025 waren es noch unter 50 Euro. Das liegt am rasanten Ölpreisanstieg, aber auch an der starken Expansion des Ölförderers im US-Markt. Anfang des Monats hat Deutsche Rohstoff seine Gewinnprognose für dieses Jahr schon kräftig erhöht: Statt 115 bis 135 Millionen Euro beim Ebitda rechnet man jetzt mit rund 300 Millionen Euro.
Analysehäuser halten die Aktie für viel zu billig: MWB Research nennt ein Kursziel von 129 Euro und rät zum Einstieg. "Jede Kursschwäche aufgrund von Ölpreisrückgängen ist eine überzeugende Einstiegsgelegenheit", heißt es. First Berlin hat das Kursziel vergangene Woche zwar etwas zurückgenommen von 139 auf 124 Euro, empfiehlt aber weiter klar den Kauf.
"Alle 2G-Wachstumstreiber intakt"
Auch 2G Energy (DE000A0HL8N9) gehört zu den Gewinnern. Die Aktie des Herstellers von nachhaltigen Kraftwerken, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und Wärmepumpen kletterte dieses Jahr von 34 auf 45 Euro. Jüngster Auslöser: gute Zahlen für 2025. 2G hat im vergangenen Jahr seinen Wachstumskurs fortgesetzt und den Konzernumsatz um 6 Prozent auf 398 Millionen Euro gesteigert.
Mit dem Kursanstieg sind die Kursziele diverser Analysehäuser aus dem März nun überschritten: First Berlin hatte 44 Euro genannt, SMC-Research 42 Euro und Metzler Capital 38,50 Euro. 2026 dürfte das Wachstumstempo SMC-Research zufolge noch deutlicher zunehmen, unter anderem wegen anstehender Großaufträge für Rechenzentren. "Wir sehen alle Wachstumstreiber als intakt an - Datencenter, deutsche Gasreservekraftwerkeausschreibungen, deutscher Biogasmarkt, Ukraine, große Wärmepumpen", hieß es von First Berlin.
mVISE: Immer noch Potenzial?
Sehr gut entwickelt hat sich zuletzt auch Softwareentwickler mVISE. Anfang Januar hatte die Aktie noch um 4,50 Euro gekostet, jetzt sind es 7,70 Euro. Diese Woche meldete das Unternehmen konkrete Verhandlungen zur Beteiligung an drei softwarezentrierten Unternehmen. "Die Ankündigung markiert einen entscheidenden Schritt in der Umwandlung von mVISE von einem restrukturierten Softwareentwickler zu einer operativen ?Buy & Build?-Plattform", erklärt NuWays und stuft die Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro.
Ernst Russ mit "Zahlen, die aufhorchen lassen"
Zumindest leicht nach oben geht es seit Jahresanfang für die Reederei Ernst Russ (DE000A161077). Am Mittwochmorgen kostet die Aktie 7,42 Euro nach 7,04 Euro Ende 2025. "Ernst Russ AG liefert 2025 Zahlen, die Anleger aufhorchen lassen dürften", schreibt das Nebenwerte Magazin. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und eines herausfordernden Marktumfelds habe Ernst Russ den Gewinn deutlich gesteigert und gleichzeitig die strategischen Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Die Quirin Bank hat das Kursziel von 11 auf 12,50 Euro erhöht und rät zum Einstieg.
Pfisterer weiter vorne
Umsatzspitzenreiter im Scale-Segment war im März einmal mehr Stromnetzausrüster Pfisterer mit 56 Millionen Euro, diesmal dicht gefolgt von der Deutschen Rohstoff AG (55,9 Millionen Euro). Danach kommen Börsenneuling Gabler (43 Millionen Euro), 2G Energy (30 Millionen Euro), Mensch und Maschine (27 Millionen Euro) und Innoscripta (15 Millionen Euro). Erst auf Platz 7 steht Steyr Motors (11 Millionen Euro), die meistgehandelte Aktie 2025 mit insgesamt 450 Millionen Euro.
Seitwärts für Rüstungsaktien
Mehr oder weniger stabil in einem schwierigen Marktumfeld zeigt sich die Gabler Group (DE000A421RZ9), die im März an die Börse gegangen war. Der erste Preis lag bei 47,20 Euro nach Ausgabe zu 44 Euro. Aktuell wird Gabler zu knapp 43 Euro gehandelt. Der Lübecker U-Boot-Zulieferer ist Hersteller von Unterwassertechnologien und nach eigenen Angaben europäischer Marktführer bei Ausfahrgerätesystemen für konventionelle U-Boote. Etwas schwächer auf hohem Niveau zeigt sich der zweite Rüstungswert im Scale-Segment: Steyr Motors (AT0000A3FW25). Der Motorenbauer für die Rüstungsindustrie war im Oktober 2024 an die Börse gegangen zu einem Ausgabepreis von 14 Euro. Jetzt kostet die Aktie 36,40 Euro.
Von Anna-Maria Borse 16. April 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Rohstoff Aktie
Die Deutsche Rohstoff Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 46,84 auf Tradegate (16. April 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Rohstoff Aktie um +0,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Rohstoff bezifferte sich zuletzt auf 465,51 Mio..
Deutsche Rohstoff zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1400 %.
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M.E. reflektiert der Aktienkurs von DRAG nicht die aktuelle Entwicklung:
- DRAG zieht sich anscheinend relativ zeitnah aus Almonty zurück, d.h. ein Conglomerat Discount für die verbliebende Beteiligung ist kaum noch zu rechtfertigen (höchstens ein Abschlag für die relativ geringe Liquidität von Almonty, siehe den Verkauf der ersten 9 Mio. Aktien).
- Die verbleibende Almonty-Beteiligung (16 Mio. Aktien inkl. Optionen) hat einen Wert von ca. 160 Mio. Euro vor Veräußerungskosten plus ca. 10 Mio Wert Anleihe. Für 100 Mio. Euro sind bereits Aktien verkauft worden (d.h. ca. 250 Mio. Wert sollten aus Almonty resultieren).
- Dazu kommt der Wert des Ölgeschäfts. Dieser ist durch den wohl länger anhaltenden Ölpreisanstieg deutlich im Wert gestiegen vs. dem Stand per 31.12.2025 (Damaliger Reservenwert 390 bis 550 Mio. USD pre Tax).
- Dabei wird m.E. die aktuelle Situation auf den Ölmärkten verkannt. So verkauft DRAG das Öl aktuell überwiegend (ca. 70% wenn ich die Adhoc richtig verstanden habe) auf dem Spotmarkt. Dort werden nicht die in der Presse zu lesenden ca. 100 USD/bbl gezahlt (das sind die Futurepreise für den nächsten Monat), sondern deutlich höhere Preise (Unterschied ca. 40 bis 50 USD/bbl).
- Auch dürfte eine Normalisierung auf den Ölmärkten deutlich länger als erwartet dauern.
- Insoweit erwarte ich für Q1 und vor allem Q2 sehr gute Ergebnisse.
- DRAG hat sehr früh die sich daraus ergebenden Chancen genutzt und das Bohrprogramm wohl noch zu "alten" Preisen quasi verdreifacht.
- Mittlerweile sind wohl vor Jahresende keine freien Rigs mehr verfügbar (DRAG hat die bestehenden Rigs wohl weitgehend optioniert).
- Hierin zeigt sich m.E. die Stärke das die längerfristigen Trends sehr viel besser als viele US-Marktteilnehmer einschätzende Management in Mannheim (Siehe auch Exit 2014, Ausbau 2020 etc.).
- Der Anbei ein paar ganz interessante Artikel (u. Angabe von 50 USD pro bbl Premium für Spot, Aussage über Normalisierung Preisniveau und Verfügbarkeit von Rigs).
- https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Oilfield-Service-Crunch-Is-Here.html
- https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Time-to-Plan-for-Months-of-Oil-Gas-Shortage.html
Irrtum vorbehalten.
mittlerweile ( nachdem die Firma für um die 40€ Aktien zurück gekauft und eingezogen hat, es gibt nur mehr 4,79mln aktin) ist dieser Anteil auf 1,044% gestiegen.
du (man) könnte heute also 5648 Aktien verkaufen, um wieder den ursprünglichen Anteil am Unternehmen zu besitzen!
und zwar nicht für 40€ ( wie wir durch die aktienrückkäufe unseren Unternehmensanteil erhöht haben) sondern für 90€+
unter anderem konnten wir nur so wachsen, indem wir nicht! große Teile unseres jährlichen Gewinns ausgeschüttet haben. Auch deswegen steht der Kurs wo er gerade ist.
die Rechnung gilt selbstverständlich auch für Aktionäre die 5000, 500 oder nur 50stk besitzen!
hohe Auszahlung: einfach Unternehmensanteil durch Veräußerung wieder angleichen!
Anmerkungen für den anderen User: den "Ferrari" haben wir lange gefahren, er wird durch seine Wertsteigerung zum Klumpen Risiko außerhalb unseres Einflusses, Teile zu veräußern um damit unser selbst kontrolliertes -bread and butter - Diesel Fahrzeug im Wert zu steigern, sehe ich als "zurückholen" der Kontrolle über unser Kapital.
wer nach wie vor nur Ferrari fahren will, kann das ja. es gibt eine einfache Lösung dafür...
also: ich würde weiter unter dem Buchwert Aktien zurückkaufen (dabei werden SOFORT Gewinne realisiert) , bei diesem Umfeld weiter in unser angestammtes Geschäft investieren (rechnet sich derzeit massiv) und all diejenigen die mehr Auszahlung vom "Kuchen" haben wollen bitten obige Rechnung Mal für sich selbst anzustellen und dementsprechend zu handeln!
cheers
GARP kiddo