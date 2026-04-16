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    Redcare Pharmacy Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,93 % - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Redcare Pharmacy Aktie bisher um +5,93 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,93 % - 16.04.2026
    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Redcare Pharmacy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,93 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +7,36 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 47,89. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Obwohl sich die Redcare Pharmacy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -31,12 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +21,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -31,07 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,77 % geändert.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,00 %
    1 Monat +18,11 %
    3 Monate -31,12 %
    1 Jahr -64,66 %
    Stand: 16.04.2026, 12:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Redcare Pharmacy vor allem um Kursentwicklung und Fundamentals: Eine Rally wird diskutiert, Kursziel um 60 € möglich, aber Gewinnmitnahmen bei 30–40 €; Short-Positionen bleiben hoch (ca. 12%), die Reaktion der Aktie ist bislang gemischt. Fundamental-Themen: Margendruck im DACH, Rx-Wachstum, Logistik-Ausbau. Führungswechsel mit CFO Hendrik Krampe (ehemals Amazon) und Aufsichtsrat-Refresh werden als potenziell stabilisierende Signale gesehen.

    Zur Redcare Pharmacy Diskussion

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 986,94 Mio.EUR € wert.

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    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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