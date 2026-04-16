Camino Corporation beginnt mit Bohrungen bei der großflächigen IOCG-Kupfer-Entdeckung auf Costa de Cobre in Peru

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 16. April 2026 / Camino Minerals Corporation (TSXV:COR) (OTC PINK:CAMZF) („Camino“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn einer Bohrkampagne bei ihrer großflächigen IOCG-Kupfer-Entdeckung auf Costa de Cobre in Peru („Costa de Cobre“ oder „Copper Coast“) bekannt zu geben, die zuvor als Kupferprojekt Los Chapitos bezeichnet wurde(1). Camino hat das Los-Chapitos-Projekt in Costa de Cobre umbenannt, um dessen Lage in flacher Küstenregion und die strategische Nähe zu wichtiger Infrastruktur besser widerzuspiegeln, darunter der geplante Hafenterminal San Juan de Marcona, eine bedeutende neue Hafenanlage, die etwa 125 km nördlich in Marcona geplant ist. Das Projekt Costa de Cobre schreitet in die nächste Phase der Exploration und Erschließung voran, da das Unternehmen ein Joint Venture mit Nittetsu Mining Co., Ltd. („Nittetsu“) eingeht, in dessen Rahmen Camino als Betreiber fungieren und eine Beteiligung von 65 % halten wird, während Nittetsu die verbleibenden 35 % hält. Camino entwickelt außerdem die genehmigte Kupfermine Puquios in Chile im Rahmen einer 50/50-Joint-Venture-Partnerschaft mit Nittetsu, wobei ein Finanzierungspaket und der Baubeginn für Mitte 2026 angestrebt wird.

Das Gebiet, in dem sich Costa de Cobre befindet, beherbergt eine der weltweit neuesten groß angelegten Kupferminen, Mina Justa, und umfasst Kupferexplorationskonzessionen, die von großen Bergbauunternehmen wie Rio Tinto und Tochtergesellschaften von Antofagasta PLC gehalten werden, sowie bedeutende Eisenerzprojekte wie Pampa de Pongo und Marcona. Die Nähe zu in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsprojekten dient lediglich der Veranschaulichung des regionalen Kontexts und ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Projekt Costa de Cobre. Die Produktion in nahegelegenen Minen ist kein Hinweis darauf, dass das Unternehmen ähnliche Ergebnisse erzielen wird.

Foto 1. Beginn der Bohrungen am Zielgebiet Mirador im Kupferprojekt Costa de Cobre.

Camino hat beim Projekt Costa de Cobre an mehreren Fundstellen Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 28.000 Metern abgeschlossen und kürzlich die Ergebnisse der ersten Phase der Bohrkampagne veröffentlicht (siehe Pressemitteilung vom 17. Februar 2026), darunter ein bemerkenswerter Bohrabschnitt von 83,5 m mit 0,94 % Cu und 10,40 g/t Ag, einschließlich 7,1 m mit 2,13 % Cu und 34,36 g/t Ag, was das hochgradige Potenzial einer oberflächennahen Mineralisierung mit deutlichem Aufwärtspotenzial in Richtung eines Sulfidsystems in der Tiefe untermauert. Die genannten Bohrergebnisse stammen aus zuvor abgeschlossenen Explorationsprogrammen von Camino und sollten nicht als repräsentativ für Mineralressourcen oder Mineralreserven interpretiert werden.