Computer Vision AG kündigt Wachstumsrunde für FDA-zugelassene Radiologie-KI an
Emeralgo beschleunigt den Eintritt in den US-MRT-Markt: FDA-510(k)-Zulassung, skalierbares SaaS-Modell und geplante Kapitalrunde treiben das Wachstum weltweit voran.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- US FDA 510(k)-Zulassung (Februar 2025) für das Emeralgo-Lendenwirbelsäulen-Modul – ermöglicht klinischen Markteintritt in den USA (≈40 % des globalen MRT-Volumens)
- Geplante strategische Kapitalrunde von insgesamt bis zu rund CHF 22 Mio. zur Beschleunigung der Skalierung in den USA und Europa
- Pre-Money-Bewertung von CHF 47,7 Mio. bei einem Aktienpreis von CHF 3.00
- Nachgewiesener wirtschaftlicher Nutzen: bis zu 30 Minuten Zeitersparnis pro Untersuchung, führt zu signifikanten Kostensenkungen und höherer Auslastung in Kliniken
- Skalierbares SaaS-Geschäftsmodell in einem globalen MRT-Markt von rund USD 100 Mrd.; herstellerunabhängige Architektur, validierte Algorithmen und Ausbau der Plattform um Module für Knie, Schulter und Hüfte
- Bisherige Investitionen ca. CHF 21 Mio.; weiteres Budget von rund CHF 9 Mio. bis Mitte 2027 für Produktentwicklung und Zulassungen; mittelfristige Option: Börsengang an der SIX ab 2028
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