Rekordgewinne im Kernenergiesektor: Warum diese Unternehmen jetzt durchstarten

Rolls-Royce sicherte sich derweil rund 814 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aus dem britischen Staatsfonds zur Entwicklung der ersten kleinen modularen Reaktoren (SMR) im Vereinigten Königreich. Die britische Regierung genehmigte den Bau von drei SMRs am Standort Wylfa in Nordwales. Laut BBC könnten diese drei Blöcke etwa drei Millionen Haushalte über 60 Jahre mit Strom versorgen.

Aktien aus dem Kernenergiesektor verzeichnen derzeit zum Teil zweistellige Kursgewinne. Titel wie Oklo, Nuscale Power und Energy Fuels profitierten von positiven Nachrichten aus der Branche. Weitere Unternehmen, die von der Rallye profitierten, sind beispielsweise Denison Mines, Lightbridge und Uranium Energy.

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Das von Amazon unterstützte Unternehmen X-Energy, ein Entwickler kleiner modularer Reaktoren und Hersteller von Kernbrennstoffen, kündigte laut Seeking Alpha an, bei seinem Börsengang eine Bewertung von bis zu 7,5 Milliarden US-Dollar anzustreben.

Unterdessen stellte die US-Regierung eine neue Initiative vor, die "National Initiative for American Space Nuclear Power" (Nationale Initiative für amerikanische Weltraumkernenergie), eine gemeinsame Strategie von NASA und Pentagon zur Entwicklung von Kernkraftsystemen für zukünftige Mond- und interplanetare Missionen. Die NASA genehmigte die Initiative und zielt darauf ab, einen 20-kW-Weltraumreaktor mit dem Codenamen "ZR-1 Freedom" für interplanetaren Antrieb und Energieversorgung zu entwickeln.

In einem optimistischen Bericht über den Uransektor erklärte Canaccord Genuity, dass der Sektor von der zunehmenden Fokussierung auf Energiesicherheit profitieren dürfte. Der Broker hob Uranaktien wie NexGen Energy, Uranium Energy, Denison Mines und Atha Energy hervor.

Laut Canaccord liegt der durchschnittliche Uranpreis derzeit bei 88 US-Dollar pro Pfund, was im Vergleich zu den Terminpreisen von 90 bis 93 US-Dollar und der langfristigen Prognose von 110 US-Dollar pro Pfund relativ niedrig ist.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



