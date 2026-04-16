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    Starker Jahresstart

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    Pepsi erhöht die Dividende: Diese Zahlen hat kaum jemand erwartet

    PepsiCo legt zum Jahresstart deutlich zu. Umsatz, Gewinn und Ausblick überzeugen. Vor allem eine Strategie treibt das Wachstum spürbar an.

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    Starker Jahresstart - Pepsi erhöht die Dividende: Diese Zahlen hat kaum jemand erwartet
    Foto: picture alliance / Photoshot

    PepsiCo ist mit deutlichem Rückenwind ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Nettoumsatz stieg auf 19,4 Milliarden US-Dollar nach 17,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von 8,5 Prozent. Das organische Wachstum lag bei 2,6 Prozent.

    Noch deutlicher fiel der Gewinnanstieg aus: Der operative Gewinn kletterte um 24 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge verbesserte sich von 14,4 Prozent auf 16,5 Prozent.

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    Der Gewinn je Aktie stieg auf 1,70 US-Dollar nach 1,33 US-Dollar im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von 27 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte auf 1,61 US-Dollar zu, verglichen mit 1,48 US-Dollar im Vorjahr.

    PepsiCo

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    Strategie zeigt Wirkung

    Konzernchef Ramon Laguarta sieht den Konzern auf Kurs. "Wir sind mit unseren Ergebnissen für das erste Quartal zufrieden, die eine Beschleunigung sowohl beim Nettoumsatz als auch beim organischen Umsatzwachstum zeigten", erklärte er. Besonders hob er Fortschritte im Snackgeschäft hervor.

    Die strategischen Maßnahmen greifen zunehmend. "Ein umfangreiches Geschäftsprogramm, das die Neupositionierung großer globaler Marken, Innovationsaktivitäten und bestimmte Initiativen zur Preisgestaltung umfasst, wird erfolgreich umgesetzt, und die Geschäftsentwicklung hat sich verbessert", so Laguarta weiter.

    Nordamerika stabilisiert sich, Ausland bleibt Wachstumstreiber

    In Nordamerika beschleunigte sich das Wachstum sowohl im Lebensmittel- als auch im Getränkegeschäft. Das Snacksegment profitierte von Innovationen und preislich attraktiveren Angeboten. Auch bei Getränken verbesserten sich die Absatztrends.

    International zeigte sich ein robustes Bild. Alle Regionen erzielten eine Beschleunigung beim Umsatzwachstum. Besonders stark entwickelten sich die Segmente in Asien-Pazifik sowie in Europa, Naher Osten und Afrika. Lateinamerika blieb stabil.

    Profitabilität steigt auch bereinigt

    Der bereinigte operative Gewinn stieg auf 3,05 Milliarden US-Dollar nach 2,78 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von 9 Prozent. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich leicht von 15,6 Prozent auf 15,7 Prozent.

    Neben Produktivitätsgewinnen und Umsatzwachstum wirkten sich auch Währungseffekte positiv aus. Gleichzeitig belasteten gestiegene Kosten teilweise das Ergebnis.

    Ausblick bestätigt – Dividende wächst weiter

    PepsiCo hält an seiner Prognose für 2026 fest. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein organisches Umsatzwachstum zwischen 2 und 4 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll währungsbereinigt um 4 bis 6 Prozent steigen.

    Die Aktionäre können ebenfalls mit stabilen Ausschüttungen rechnen. Insgesamt plant der Konzern Rückflüsse von rund 8,9 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 7,9 Milliarden US-Dollar auf Dividenden. Die Dividende je Aktie soll ab Juni 2026 um 4 Prozent steigen und markiert damit die "54. jährliche Erhöhung in Folge", so Laguarta. Er betonte den Fokus auf Effizienz: "Mit Blick auf die Zukunft wollen wir unsere Geschäftspläne erfolgreich umsetzen und die Kosten streng kontrollieren, um Investitionen zur Beschleunigung des Wachstums zu finanzieren."

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 131,3EUR auf Tradegate (16. April 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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