UBS hebt Ziel für ASML auf 1600 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 1.252 auf Tradegate (16. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +4,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,31 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 480,29 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.560,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +4,82 %/+29,01 % bedeutet.