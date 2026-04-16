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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Ziel für ASML auf 1600 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt ASML-Kursziel von 1500 auf 1600 Euro
    • Kapazitätsfragen stehen bei Anlegern an erster Stelle
    • Bouvignies erhöht Prognosen bis 2028 und erwartet Kurse
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für ASML auf 1600 Euro - 'Buy'
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Frage der Kapazitäten stehe bei den Anlegern an erster Stelle, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochnachmittag nach Zahlen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe versucht, die Sorgen mit seinem Auslieferungszielen für die EUV-Lithografiesysteme für 2026 und 2027 zu zerstreuen. Die Anleger verkannten jedoch auch die technischen Errungenschaften der neuen Modellgenerationen mit ihrem viel höheren Wafer-Durchsatz. Bouvignies erhöhte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und rechnet noch mit einigen Kurstreibern./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 1.252 auf Tradegate (16. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +4,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 480,29 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.560,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +4,82 %/+29,01 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 1600 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1600,00, was eine Steigerung von +30,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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