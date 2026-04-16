Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 62 Euro

Aktie ist mehr als 18% im Plus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 51,88 auf Tradegate (16. April 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,30 %.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 40,33 Mrd..

ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1480. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -23,14 %/+19,14 % bedeutet.