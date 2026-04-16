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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 62 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Buy für ArcelorMittal bei 62€
    • Nahostkrieg stört Energiemärkte und schafft Unruhe
    • Branche ab Q2 dank Preisen, Auslastung und Volumen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 62 Euro
    Foto: HJBC - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Nahost-Krieg halte die Energiemärkte in Bewegung und sorge damit auch in der Stahlbranche für Unruhe, die Stimmungslage sei momentan stark nachrichtenabhängig, schrieb Cole Hathorn am Mittwoch. Nach einem schwachen ersten Quartal dürfte die Branche aber ab dem zweiten von einem attraktiven Verhältnis zwischen Verkaufspreisen und Rohstoffkosten profitieren. Hathorn setzt daher vor allem auf den Rückenwind für Preise, Auslastung und Volumina durch die europäischen Protektionismusmaßnahmen ab dem 1. Juli./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 19:00 / ET

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    ISIN:LU1598757687WKN:A2DRTZ
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

    Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 51,88 auf Tradegate (16. April 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 40,33 Mrd..

    ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1480. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -23,14 %/+19,14 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 62 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,00, was eine Steigerung von +18,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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