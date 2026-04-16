ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Merck KGaA auf 147 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs senkt Kursziel Merck auf 147 Euro
- Analyst Quigley erwartet schleppenden Jahresstart
- Fokus auf Strategie des neuen Chefs am 1. Mai
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 153 auf 147 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem schleppenden Jahresstart der Darmstädter, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai schrieb. Der Fokus dürfte wohl aber auf der Strategie des neuen Konzernchefs liegen, der am 1. Mai das Ruder übernimmt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 115,6 auf Tradegate (16. April 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +3,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 14,91 Mrd..
Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 153,00EUR was eine Bandbreite von +8,32 %/+32,58 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 147 Euro
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