Goldman senkt Ziel für Merck KGaA auf 147 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 115,6 auf Tradegate (16. April 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +3,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 14,91 Mrd..

Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 153,00EUR was eine Bandbreite von +8,32 %/+32,58 % bedeutet.