ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 220 Euro
- Barclays belässt Airbus auf Overweight bei 220
- Erstes Quartal schwach wegen geringer Auslieferungen
- Schrittweise Besserung im zweiten Quartal erwartet
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal dürfte angesichts geringer Flugzeug-Auslieferungen schwach ausgefallen sein, schrieb Milene Kerner am Mittwoch in ihrem Ausblick. Mit dem zweiten Quartal sollte jedoch eine schrittweise Besserung einsetzen./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:29 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 174,8 auf Tradegate (16. April 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +0,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 139,13 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +8,25 %/+28,76 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 220 Euro
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Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
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Erst zum Einstieg blasen und wenns dann nicht läuft, sind die Hosen nass.
Dass Airbus ein schwächelnder Dollar nicht bekommt, sollte dem interessierten Investor bekannt sein.
Da du in einen fallenden Dollartrend hinein Airbus kaufst, solltest du die Ursache mal bei dir suchen und als Trader (der du ja hier zu sein scheinst) besser Verluste begrenzen, als hier auf großen Macker zu machen. Sonst ist Papis Erbe bald verzockt.
Wenn die Welt nicht untergeht, werden wir Ende des Jahres sehr wahrscheinlich höher stehen als heute.
Täglich hier irgendwelche Kommentare ohne Inhalt zu posten, weil du seit zwei Wochen investiert bist, zeigt dass du „investieren“ nicht so ganz verstanden hast.
Entweder du hast keine Geduld und Nerven oder du bist ein zu großer „Großinvestor“ für uns.