Barclays belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 220 Euro

Aktie ist mehr als 18% im Plus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 174,8 auf Tradegate (16. April 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +0,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 139,13 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +8,25 %/+28,76 % bedeutet.