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    ROUNDUP/IPO

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    Freenet erwägt Börsengang von Waipu.tv - Optionen auf dem Prüfstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet prüft Börsengang der Streamingplattform Waipu.tv
    • Freenet kontrolliert Exaring mit 74,6 Prozent Anteil
    • Waipu.tv fast zwei Millionen Abonnenten Ende 2025
    ROUNDUP/IPO - Freenet erwägt Börsengang von Waipu.tv - Optionen auf dem Prüfstand
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet denkt über einen Börsengang seiner TV-Streamingplattform Waipu.tv nach. Dies ist eine von mehreren strategischen Optionen, die Freenet nach eigenen Angaben zusammen mit den Minderheitsaktionären der TV-Streamingplattform prüft. Freenet kontrolliert den Waipu-tv-Betreiber Exaring mit 74,6 Prozent Anteil. Wann und ob es zu einem Börsengang kommt, hänge allerdings von verschiedenen Faktoren und den allgemeinen Marktbedingungen ab, teilte Freenet am Mittwochabend in Büdelsdorf mit. Die Aktie des Unternehmens reagierte am Donnerstag kaum auf die Neuigkeiten.

    Das Papier gewann zuletzt 0,2 Prozent an Wert. Seit Jahresbeginn hat es knapp acht Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar fast ein Viertel.

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    Der Schwerpunkt von Freenet liege weiter auf dem Ausbau von Waipu.tv als zweitem Kerngeschäft, schrieb der Konzern weiter. Entsprechend gebe es derzeit keine Pläne, den Mehrheitsanteil am Waipu-tv-Betreiber Exaring zu reduzieren.

    Waipu.tv verzeichnete den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren ein deutliches Wachstum und eine hohe Rentabilität mit fast zwei Millionen zahlenden Abonnenten Ende 2025.

    Ab dem Geschäftsjahr 2026 weist Freenet Waipu.tv neben dem Mobilfunksegment als eigenständigen Bereich (IPTV) aus. 2025 trug es 36 Millionen Euro zum bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei, nachdem es im Vorjahr noch ausgeglichen war. Auf Konzernebene lag der operative Gewinn insgesamt bei rund 515 Millionen Euro.

    Auch für das laufende Jahr setzt Freenet auf steigende Ergebnisse beim Internet-Fernseh-Angebot. So soll das bereinigte operative Konzernergebnis bei insgesamt 500 bis 530 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen Ende Februar bei Vorlage der Geschäftszahlen für 2025 mitgeteilt hatte. Im größeren Geschäftsbereich mit dem Mobilfunk schließt Freenet aber einen Ergebnisrückgang nicht aus. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll im Konzern 270 bis 300 Millionen Euro betragen.

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Nettogewinn von 250 Millionen auf gut 271 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für 2025 eine um 10 Cent auf 2,07 Euro je Aktie erhöhte Dividende erhalten. Für die Jahre 2026 bis 2028 stellt der Konzern eine Mindestdividende von zwei Euro oder 80 Prozent des bereinigten Mittelzuflusses in Aussicht.

    Für 2028 strebt Freenet ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von mindestens 620 Millionen Euro sowie einen bereinigten freien Mittelzufluss von mindestens 340 Millionen Euro an. Das Internet-Fernsehen waipu.tv soll zum Ergebnis dann 120 Millionen Euro beitragen./err/tav/stw/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 27,30 auf Tradegate (16. April 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der freenet Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -12,47 %/+20,35 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Auswirkungen eines waipu.tv-/Exaring-IPO auf die freenet-Bewertung, nachdem freenet erklärt hat, seinen Mehrheitsanteil (74,6 %) vorerst nicht zu reduzieren. Diskutiert werden Kursrisiken (Ex‑Tag, Widerstände um ~35 €/historisch ~37/32 €), ein möglicher HV‑Impuls, sowie fundamentale Belastungen durch Integrationskosten/Restrukturierung, schwächerer FCF 2026–27 und erwartete Erholung 2028; Übernahmen bringen Umsatz, aber Ergebnisdruck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber freenet eingestellt.

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    dpa-AFX
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