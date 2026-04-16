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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Commerzbank - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank erhöht Commerzbank Kursziel auf 40
    • Einstufung bleibt Buy, Analyst Goy optimistisch
    • Goy hält höhere Jahresziele für wahrscheinlich
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Ziel für Commerzbank - 'Buy'
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy ist optimistisch für den Quartalsbericht, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb. Er hält höhere Jahresziele für wahrscheinlich./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 35,27 auf Tradegate (16. April 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,69 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -3,38 %/+13,67 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Commerzbank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,95, was eine Steigerung von +5,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Commerzbank: Diskussion zwischen Skeptikern, die auf fundamentale Schwächen und ein Kursziel um 19 € verweisen, und Optimisten, die nach dem jüngsten Kursanstieg und positiven Bankzahlen eine Erholung Richtung 36–40 € erwarten. Erwähnt werden Derivategewinne, eine Wette bei 36 € und positive Impulse aus starken Investmentbank‑Ergebnissen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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