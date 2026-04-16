Deutsche Bank Research hebt Ziel für Commerzbank - 'Buy'

Aktie ist mehr als 18% im Plus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 35,27 auf Tradegate (16. April 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,69 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -3,38 %/+13,67 % bedeutet.