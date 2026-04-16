ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Commerzbank - 'Buy'
- Deutsche Bank erhöht Commerzbank Kursziel auf 40
- Einstufung bleibt Buy, Analyst Goy optimistisch
- Goy hält höhere Jahresziele für wahrscheinlich
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy ist optimistisch für den Quartalsbericht, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb. Er hält höhere Jahresziele für wahrscheinlich./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 35,27 auf Tradegate (16. April 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,69 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -3,38 %/+13,67 % bedeutet.
Analyst: Commerzbank
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