Schmackhafte MidCap-Melange

An der Wiener Börse sind mittelständische Nischenchampions aus den unterschiedlichsten Branchen zu Hause. Der breite Branchenmix jenseits von technologielastigen Wachstumsthemen ist ein großer Pluspunkt, der auf internationale Investoren verstärkt Anziehungskraft ausübt. Unter Berücksichtigung der Dividenden hat der österreichische Leitindex ATX in den vergangenen 25 Jahren mit einer annualisierten Performance von über neun Prozent besser als namhafte Pendants wie DAX, EuroStoxx 50 oder MSCI World Index abgeschnitten.

Die Wiener Börse ist alles andere als ein Exotenmarkt. Ihr Charme lässt sich am besten mit „klein, aber fein“ charakterisieren. Die meisten der im Wiener Leitindex ATX-20 gelisteten Unternehmen kommen auf einen Börsenwert im einstelligen Milliardenbereich. Im Gegenzug glänzt die Alpenrepublik wie ihr großer Nachbar Deutschland mit etlichen Nischenchampions in einer Vielzahl von Branchen. Dazu zählt Frequentis, mit 161 Prozent Kursgewinn die bestperformende österreichische Aktie im Kalenderjahr 2025. Mit diesem Kursfeuerwerk honorierten die Investoren das krisenresistente Geschäftsmodell des Unternehmens, das Kommunikationssysteme für sicherheitskritische Kontrollzentralen im Flugverkehr, der öffentlichen Sicherheit, dem öffentlichen Verkehr und der Schifffahrt entwickelt.

Weites Nebenwerte-Universum

Mit einem Börsenwert von rund einer Milliarde Euro ist Frequentis an der Wiener Börse mittlerweile den höhergewichteten Mid Caps zuzuordnen. Die Unternehmen aus dieser Gewichtsklasse sind jetzt verstärkt auf dem Radar der internationalen Investoren. Über 90 Prozent des institutionell gehaltenen Streubesitzes im Börsensegment prime market

entfallen auf internationale Vermögensverwalter, allen voran aus den USA und Großbritannien. Über 85 Prozent aller Handelsumsätze werden im Ausland getätigt. Zu den aktivsten Handelsmitglieder zählen die US-amerikanischen Institute Morgan Stanley, Goldman Sachs und Bank of America.

Eine wachsende Zahl der im Leitindex ATX und im prime market gelisteten Unternehmen ist weltweit unterwegs. Ein Spiegelbild dafür ist der Index ATX Global Players, der aktuell 16 Unternehmen aus dem prime market beinhaltet, die mehr als 20 Prozent ihres Umsatzes außerhalb von Europa erzielen. In den vergangenen 24 Monaten hat der Index dieser internationalen Champions made in Austria rund 40 Prozent an Wert gewonnen.