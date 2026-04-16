Die Bank of America gibt die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

Ein Formular 8-K mit den Finanzergebnissen der Bank of America ist auch auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter https://www.sec.gov verfügbar.

CHARLOTTE, North Carolina, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Bank of America hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Die Pressemitteilung, die ergänzenden Unterlagen und die Investorenpräsentation können auf der Investor-Relations-Website der Bank of America unter https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings abgerufen werden.

Informationen zur Investoren-Telefonkonferenz

Der Vorsitzende und CEO Brian Moynihan sowie der stellvertretende Vorsitzende und CFO Alastair Borthwick werden die Finanzergebnisse heute um 8:30 Uhr ET in einer Telefonkonferenz für Investoren erläutern. Wenn Sie sich als Zuhörer in die Telefonkonferenz einwählen möchten, wählen Sie 1.877.200.4456 (USA) oder 1.785.424.1732 (international). Die Konferenz-ID lautet 79795. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein.

Investoren können sich die Telefonkonferenz live anhören und die Präsentationsfolien auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens im Bereich „Veranstaltungen und Präsentationen" ansehen.

Informationen zur Aufzeichnung der Investoren-Telefonkonferenz

Investoren können die Aufzeichnung der Investoren-Telefonkonferenz ab dem 15. April um 12:00 Uhr bis zum 24. April um 23:59 Uhr (ET) auf der Investor-Relations-Website abrufen oder unter der Nummer 1.800.934.4850 (USA) bzw. 1.402.220.1178 (international) anhören.

Bank of America

Die Bank of America ist eines der weltweit führenden Finanzinstitute und bietet Privatkunden, kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Großkonzernen eine umfassende Palette an Bank-, Anlage-, Vermögensverwaltungs- und anderen Finanz- und Risikomanagementprodukten und -dienstleistungen. Das Unternehmen bietet in den Vereinigten Staaten ein unvergleichliches Maß an Komfort und betreut fast 70 Millionen Kunden mit rund 3.500 Filialen, etwa 15.000 Geldautomaten und einem preisgekrönten Online-Banking-Angebot, das rund 59 Millionen verifizierte Nutzer zählt. Die Bank of America ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Wertpapierhandel mit einer breiten Palette von Anlageklassen. Sie versorgt Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatpersonen in aller Welt. Die Bank of America bietet rund 4 Millionen Kleinunternehmern branchenführende Unterstützung durch eine Reihe innovativer, benutzerfreundlicher Online-Produkte und -Dienstleistungen. Das Unternehmen betreut Kundinnen und Kunden in den USA, ihren Territorien und in mehr als 35 weiteren Ländern. Die Aktie der Bank of America Corporation (NYSE: BAC) ist an der New Yorker Börse notiert.

Für weitere Nachrichten der Bank of America, einschließlich Dividendenankündigungen und anderer wichtiger Informationen, besuchen Sie den Bank of America Newsroom und registrieren Sie sich für E-Mail-Benachrichtigungen zu Neuigkeiten.

Investoren können sich wenden an

Lee McEntire, Bank of America

Telefon: 1.980.388.6780

lee.mcentire@bofa.com

Jonathan G. Blum, Bank of America (Festverzinsliche Produkte)

Telefon: 1.212.449.3112

jonathan.blum@bofa.com

Berichterstatter können sich wenden an

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Telefon: 1.646.743.3356

jocelyn.seidenfeld@bofa.com

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Die Bank of America Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 45,95EUR auf Tradegate (16. April 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.