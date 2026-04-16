3U Holding: Ergebniswende durch zusätzliche Stromerträge erwartet

Die 3U Holding AG habe den Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht und die bereits zuvor kommunizierten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach sei der Umsatz um 5,0 Prozent auf 53,0 Mio. Euro gesunken, wofür teils geplante Faktoren und teils die operative Schwäche im SHK-Segment sowie teilweise auch im ITK-Segment verantwortlich gewesen seien. Der Umsatzrückgang, verbunden mit höheren Kosten infolge der Empur-Übernahme und der im Jahresverlauf eingeleiteten Restrukturierung, habe zu einer deutlichen Verschlechterung der Ergebnissituation geführt. Das EBITDA sei von +3,8 auf -3,7 Mio. Euro gefallen, das EBIT von +0,1 auf -8,0 Mio. Euro und das Nettoergebnis von +0,7 Mio. Euro auf -8,9 Mio. Euro.

Nach Einschätzung von SMC-Research ist das Jahr 2025 bei der 3U Holding AG insgesamt enttäuschend verlaufen. Insbesondere verweist der SMC-Analyst Adam Jakubowski auf die sehr deutliche Ergebnisverschlechterung infolge operativer Schwächen in zwei Segmenten und hoher Restrukturierungskosten. Für 2026 werde zwar eine spürbare Verbesserung erwartet, doch die entscheidende Frage seit die nach der Stabilisierung des SHK-Segments. Bis dahin bleibe das Urteil bei „Hold“.

Aus Sicht von SMC-Research sei das Ergebnis insgesamt enttäuschend ausgefallen, zumal das Jahr ursprünglich mit ehrgeizigen Wachstumsplänen begonnen habe. Dazu habe auch eine geplante große Übernahme im SHK-Segment gehört, mit der die Voraussetzungen für einen Börsengang der Tochter Selfio hätten geschaffen werden sollen. Der Abbruch der weit fortgeschrittenen Verhandlungen sei neben der anhaltend schwierigen Marktlage maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass 3U die Perspektiven des Segments neu bewertet und daraufhin die Restrukturierung eingeleitet habe. Ziel sei es, die Breakeven-Schwelle deutlich abzusenken, um auch bei geringerer Größe profitabel arbeiten zu können.

Diese Restrukturierung sei inzwischen weit fortgeschritten und vor allem kostenseitig größtenteils bereits im Jahr 2025 verarbeitet worden. Dies habe zwar zu hohen Restrukturierungskosten geführt, sollte aber ab 2026 die Gewinn- und Verlustrechnung entlasten. Ob dies ausreiche, um das Segment ab 2027 wieder in die Gewinnzone zu führen, bleibe jedoch abzuwarten, so die Analysten.

Positiv hervorgehoben werde von SMC-Research die weitgehend planmäßige Umsetzung des Repowering-Vorhabens in Langendorf. Nachdem die neuen Anlagen seit Februar vollständig im Betrieb seien, werde diese Maßnahme im laufenden Jahr zu einer Verdopplung der hochmargigen Umsätze im Segment Erneuerbare Energien beitragen und damit auch das geplante Wachstum der Konzernerlöse auf 55,0 bis 60,0 Mio. Euro ermöglichen. Zu der zugleich angestrebten deutlichen Verbesserung des EBITDA auf 6,0 bis 8,0 Mio. Euro sollen alle drei Segmente beitragen, wobei Erneuerbare Energien das Wachstum liefern und SHK sowie ITK von einem veränderten Umsatzmix, geringeren Kosten und dem Wegfall der Restrukturierungsbelastungen profitieren sollen.