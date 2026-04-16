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    Adobe Aktie steigt auf 211,95€ - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Adobe Aktie bisher um +2,22 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.

    Besonders beachtet! - Adobe Aktie steigt auf 211,95€ - 16.04.2026
    Foto: Cristi - stock.adobe.com

    Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

    Adobe Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,22 % konnte die Adobe Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adobe Aktie. Nach einem Plus von +3,76 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 211,95. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Adobe Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,72 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Adobe Aktie damit um +3,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,83 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -30,34 % verloren.

    Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,93 %
    1 Monat -4,83 %
    3 Monate -20,72 %
    1 Jahr -31,78 %
    Stand: 16.04.2026, 12:37 Uhr

    Informationen zur Adobe Aktie

    Es gibt 404 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,67 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Salesforce und Co.

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,79 %. Salesforce notiert im Plus, mit +2,62 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,16 %. Microsoft legt um +1,72 % zu Oracle notiert im Plus, mit +3,14 %.

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    Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Adobe

    +2,60 %
    +4,00 %
    -4,83 %
    -20,72 %
    -31,78 %
    -39,36 %
    -52,09 %
    +149,97 %
    +4.377,06 %
    ISIN:US00724F1012WKN:871981
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