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    SAP Aktie steigt um +2,44 % - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher um +2,44 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie steigt um +2,44 % - 16.04.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,44 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +3,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 150,60, mit einem Plus von +2,44 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SAP Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -27,14 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +2,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,09 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,31 %
    1 Monat -10,64 %
    3 Monate -27,14 %
    1 Jahr -35,72 %
    Stand: 16.04.2026, 12:38 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Abwärtsdynamik der SAP‑Aktie und mögliche Gegenbewegungen. Diskutiert werden Options‑Flow (Call‑Selling um $190, Put‑Käufe um $170), steigendes Short‑Interest (~5,71 Mio., 0,55% Freefloat), ADR‑bärisches Sentiment, XETRA‑Breakdown bei ~144 €, RSI ≈33 und Bollinger am unteren Band sowie technische Widerstände (20‑/50‑Tage‑Linie, Abwärtstrend).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 184,55 Mrd. € wert.

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    Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.185 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem …

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,62 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,75 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,14 %. ServiceNow legt um +3,61 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +2,81 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +3,22 %
    +3,26 %
    -10,64 %
    -27,14 %
    -35,72 %
    +28,49 %
    +27,56 %
    +115,34 %
    +948.400,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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