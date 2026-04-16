SAP Aktie steigt um +2,44 % - 16.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,44 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +3,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 150,60€, mit einem Plus von +2,44 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SAP Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -27,14 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +2,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,09 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,31 % 1 Monat -10,64 % 3 Monate -27,14 % 1 Jahr -35,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 16.04.2026, 12:38 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Abwärtsdynamik der SAP‑Aktie und mögliche Gegenbewegungen. Diskutiert werden Options‑Flow (Call‑Selling um $190, Put‑Käufe um $170), steigendes Short‑Interest (~5,71 Mio., 0,55% Freefloat), ADR‑bärisches Sentiment, XETRA‑Breakdown bei ~144 €, RSI ≈33 und Bollinger am unteren Band sowie technische Widerstände (20‑/50‑Tage‑Linie, Abwärtstrend).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 184,55 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,62 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,75 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,14 %. ServiceNow legt um +3,61 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +2,81 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.