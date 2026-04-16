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    ASML Holding Aktie fällt auf 1.236,80€ - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die ASML Holding Aktie, bisher, um -1,65 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.

    Besonders beachtet! - ASML Holding Aktie fällt auf 1.236,80€ - 16.04.2026
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

    Wie hat sich die ASML Holding-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die ASML Holding Aktie notiert aktuell bei 1.236,80 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,65 % nachgegeben, was einem Verlust von -20,80  entspricht. Der Kursrückgang der ASML Holding Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,65 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ASML Holding in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,89 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +4,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,31 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +36,88 % gewonnen.

    ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,10 %
    1 Monat +6,31 %
    3 Monate +8,89 %
    1 Jahr +117,32 %
    Stand: 16.04.2026, 12:38 Uhr

    Informationen zur ASML Holding Aktie

    Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 480,60 Mrd. € wert.

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    Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding

    -1,29 %
    +4,10 %
    +6,31 %
    +8,89 %
    +117,32 %
    +107,58 %
    +134,60 %
    +1.330,53 %
    +4.620,33 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4
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