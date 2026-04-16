PayPal Aktie leidet unter Verkäufen - 16.04.2026

Die PayPal Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -0,87 % auf 41,64€. Damit verliert die Aktie -0,37 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,24 %, geht es heute bei der PayPal Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei PayPal abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,54 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PayPal Aktie damit um +8,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,32 %. Im Jahr 2026 gab es für PayPal bisher ein Minus von -15,98 %.

PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,51 % 1 Monat +8,32 % 3 Monate -13,54 % 1 Jahr -22,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Stand: 16.04.2026, 12:39 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PayPal-Aktie. Mizuho senkt Kursziel auf 50$ und stuft Neutral ein, aufgrund Substitutionsrisiken durch X in P2P/Wallets; andere sehen Abwärtsziele um 30$ oder darunter. Technisch könnte eine Erholung bis ca. 52$ erfolgen (Gap 52,32$), Unterstützung 37,50–39,50; 50/200-Tage-Durchschnitte unterstützen Kaufdrang, RSI ~67. Zukünftige Katalysatoren: Q1-Zahlen am 5.5., Pix-Integration in Brasilien, Crypto-Split/Spin-off-Gerüchte, CEO-Wechsel und strategischer Umbau.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 900 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,47 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,09 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,30 %.

PayPal Aktie jetzt kaufen?

Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.