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    PayPal Aktie leidet unter Verkäufen - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die PayPal Aktie, bisher, um -0,87 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.

    Besonders beachtet! - PayPal Aktie leidet unter Verkäufen - 16.04.2026
    Foto: Paul Sakuma - dpa

    PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

    PayPal Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026

    Die PayPal Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -0,87 % auf 41,64. Damit verliert die Aktie -0,37  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,24 %, geht es heute bei der PayPal Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei PayPal abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,54 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PayPal Aktie damit um +8,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,32 %. Im Jahr 2026 gab es für PayPal bisher ein Minus von -15,98 %.

    PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,51 %
    1 Monat +8,32 %
    3 Monate -13,54 %
    1 Jahr -22,12 %
    Stand: 16.04.2026, 12:39 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PayPal-Aktie. Mizuho senkt Kursziel auf 50$ und stuft Neutral ein, aufgrund Substitutionsrisiken durch X in P2P/Wallets; andere sehen Abwärtsziele um 30$ oder darunter. Technisch könnte eine Erholung bis ca. 52$ erfolgen (Gap 52,32$), Unterstützung 37,50–39,50; 50/200-Tage-Durchschnitte unterstützen Kaufdrang, RSI ~67. Zukünftige Katalysatoren: Q1-Zahlen am 5.5., Pix-Integration in Brasilien, Crypto-Split/Spin-off-Gerüchte, CEO-Wechsel und strategischer Umbau.

    Zur PayPal Diskussion

    Informationen zur PayPal Aktie

    Es gibt 900 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,47 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,09 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,30 %.

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    Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PayPal

    -0,64 %
    +8,51 %
    +8,32 %
    -13,54 %
    -22,12 %
    -39,47 %
    -81,43 %
    +24,05 %
    +36,98 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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