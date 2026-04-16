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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Quartalszahlen von DocMorris schieben auch Redcare an

    Für Sie zusammengefasst
    • DocMorris boomt durch Kostenkontrolle, Rezeptgeschäft
    • Aktie stieg auf 6,27 Franken, seit März rund 60 Prozent
    • Reformpläne könnten Kunden zu Versandapotheken lenken
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Quartalszahlen von DocMorris schieben auch Redcare an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Eine gute Kostenkontrolle und ein besser als erwartet gelaufenes Geschäft mit Rezepten - vor allem im Hauptmarkt Deutschland - hat am Donnerstag der Aktie von DocMorris frischen Aufwärtsschwung verliehen. Das half auch der Aktie von Redcare, sich weiter von ihrem Ende März erreichten Mehrjahrestief nach oben hin absetzen.

    Gegen Mittag stieg am Schweizer Aktienmarkt das Papier der in Deutschland aktiven Versandapotheke DocMorris um 9,3 Prozent auf 6,27 Franken. Seit dem Rekordtief am 24. März bei 3,92 Franken hat sie sich bereits um rund 60 Prozent erholt. Im bisherigen Jahresverlauf steht somit nun ein kleines von Plus von 5 Prozent zu Buche.

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    Der Anteilsschein der Konkurrentin Redcare Pharmacy kletterte im Sog von DocMorris mit 7,0 Prozent auf 47,82 Euro an die MDax -Spitze und hat sich damit seit März auch um knapp 60 Prozent erholt. Vor sechs Wochen noch war das Papier auf den tiefsten Stand seit September 2019 gesackt.

    Analyst Martin Comtesse von Jefferies sprach mit Blick auf die Zahlen von DocMorris von einem erfreulichen Jahresstart und hob insbesondere die "guten Fortschritte bei verschreibungspflichtigen Medikamenten" hervor. So sei der Umsatz in diesem Bereich in Deutschland - verglichen mit dem Vorjahr - um 26,4 Prozent gestiegen, und im Vergleich zum Schlussviertel 2025 habe er um 6 Prozent zugelegt. Comtesse verwies obendrein auf das im Blick der Investoren stehende bereinigte operative Ergebnis. Zwar sei es im ersten Quartal weiterhin negativ gewesen, "dürfte aber spätestens im vierten Quartal die Gewinnschwelle erreichen".

    Die Online-Apotheke Redcare hatte dagegen bereits in der vergangenen Woche über ihre vorläufige Umsatzentwicklung berichtet und war ebenfalls für die solide Entwicklung von Analysten gelobt worden. So hatte Alexander Zienkowicz von MWB Research betont, dass die vorgelegten Zahlen zwar insgesamt ein strukturell wettbewerbsintensiveres Umfeld widergespiegelt hätten, aber "ohne den befürchteten Quantensprung durch neue Marktteilnehmer wie etwa die Drogeriekette DM".

    Vor allem diese Sorgen vor neuer Konkurrenz - in einem Umfeld, wo das E-Rezept immer wieder aufs Neue die Erwartungen enttäuscht hatte - waren es gewesen, die den Papieren der Online-Apotheken in den vergangenen Monaten stark zugesetzt hatten.

    Eine Erholung der schwer gebeutelten Aktien setzte zuletzt dann auch angesichts von Reformvorschlägen für das deutsche Krankenkassen-System ein. Investoren erwarten, dass insbesondere der Vorschlag über höhere Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Medikamente die Verbraucher dazu veranlassen könnte, von Apotheken vor Ort zu den preisgünstigeren Versandapotheken zu wechseln. Denn letztgenannte locken mit Rabatten und Gutschriften für Rezepteinlösungen oder auch Zuzahlungsbefreiungen./ck/tih/nas

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 31.146 auf Ariva Indikation (16. April 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +26,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +151,00 %/+201,20 % bedeutet.




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