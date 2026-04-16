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    Pepsico verdient mehr als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Pepsico Gewinn je Aktie stieg auf 1,61 Dollar
    • Umsatz +8,5 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar
    • Operativer Gewinn stieg um 24 Prozent auf 3,2 Milliarden
    Pepsico verdient mehr als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PURCHASE (dpa-AFX) - Der Getränkekonzern Pepsico hat zum Jahresstart positiv überrascht. Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich im Vorjahresvergleich von 1,48 auf 1,61 Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Purchase mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Er sei "zufrieden" mit den Ergebnissen des ersten Quartals, sagte Chef Ramon Laguarta. Das internationale Geschäft zeige sich widerstandsfähig und in Nordamerika gebe es Fortschritte. Die Finanzziele für 2026 bestätigte der Manager. Die Pepsico-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel leicht zu.

    Der Umsatz des Coca-Cola-Konkurrenten stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf gut 19,4 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn verbesserte sich sogar um 24 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente Pepsico mit über 2,3 Milliarden Dollar fast 27 Prozent mehr./lew/err/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 64,04 auf Tradegate (16. April 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 275,94 Mrd..

    Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 90,00USD was eine Bandbreite von +29,49 %/+40,41 % bedeutet.




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