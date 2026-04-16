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    TeamViewer Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TeamViewer Aktie bisher um +3,52 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 16.04.2026
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von +3,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +4,08 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 4,7580. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die TeamViewer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,79 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um +7,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,34 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -22,70 % verloren.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,79 %
    1 Monat +2,34 %
    3 Monate -20,79 %
    1 Jahr -61,83 %
    Stand: 16.04.2026, 12:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung rund um TeamViewer. Im Fokus stehen Short-Positionen und Handelsaktivitäten (AQR/Qube/Goldman) sowie ein deutlich dünnes Orderbuch, das zu potenziellen 5%-Sprüngen führt. Als fundamentale Treiber gelten Bechtle-Partnerschaft, Enterprise-Aktivitäten und AI-/Hannover-Messe-Initiativen; Analysten-Ziele um ca. 10 Euro in zwei Jahren; zuletzt zeigte der Kurs nach dem Indexwechsel wieder Aufwärtsbewegung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 826,50 Mio. € wert.

    TeamViewer zeigt Agentless Access und KI-gestützte Wartung für Industrieanlagen


    Neue Plug-and-Play-Hardware in Kooperation mit Bechtle ermöglicht sicheren und skalierbaren Fernzugriff auf industrielle Systeme und AnlagenIntegration von TeamViewers KI–Agent Tia in die Remote-Assistance-Lösung Assist AR für intelligente …

    TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: TeamViewer SE TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 16.04.2026 / 05:45 CET/CEST Dissemination of a …

    So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,48 %.

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    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    +3,57 %
    +8,25 %
    +2,34 %
    -20,79 %
    -61,83 %
    -70,65 %
    -88,22 %
    -84,24 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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