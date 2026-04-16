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    Advanced Blockchain Aktie steigt auf 2,3350€ - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die Advanced Blockchain Aktie, bisher, um +3,09 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Blockchain Aktie.

    Besonders beachtet! - Advanced Blockchain Aktie steigt auf 2,3350€ - 16.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Advanced Blockchain ist ein Blockchain-Investor und -Entwickler mit Fokus auf Web3-, DeFi- und Infrastruktur-Projekte. Leistungen: Inkubation, Venture-Investments, Protokoll-Entwicklung und Beratung. Marktstellung: kleiner, spezialisierter Nischenplayer. Wichtige Wettbewerber: ConsenSys, Binance Labs, a16z Crypto, Animoca Brands. Mögliche USPs: europäische Fokussierung, technisches Inhouse-Know-how, frühe Projektbeteiligung.

    Wie hat sich die Advanced Blockchain-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Advanced Blockchain Aktie konnte bisher um +3,09 % auf 2,3350 zulegen. Das sind +0,0700  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +44,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Blockchain Aktie. Nach einem Plus von +44,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,3350, mit einem Plus von +3,09 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Advanced Blockchain Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,49 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Advanced Blockchain Aktie damit um +40,36 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Advanced Blockchain -13,06 % verloren.

    Advanced Blockchain Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +40,36 %
    1 Monat +55,33 %
    3 Monate -16,49 %
    1 Jahr -24,84 %
    Stand: 16.04.2026, 12:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Advanced Blockchain Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell überwiegend um Kursentwicklung und Bewertung der Advanced Blockchain Aktie. Diskussionen drehen sich um mögliche Kursmanipulation bei neuen Meldungen, Übernahmegerüchte, Gewinnmitnahmen sowie Nachkäufe; daneben werden fundamentale Punkte wie verspätete Abschlüsse und das Fehlen operativer Meilensteine thematisiert, die die Bewertung belasten.

    Zur Advanced Blockchain Diskussion

    Informationen zur Advanced Blockchain Aktie

    Es gibt 4 Mio. Advanced Blockchain Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,41 Mio. € wert.

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    Ob die Advanced Blockchain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Blockchain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Blockchain

    +2,21 %
    +40,36 %
    +55,33 %
    -16,49 %
    -24,84 %
    -16,79 %
    -87,67 %
    +0,65 %
    ISIN:DE000A0M93V6WKN:A0M93V
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