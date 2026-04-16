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Palantir Aktie mit leichten Gewinnen - 16.04.2026
Am 16.04.2026 ist die Palantir Aktie, bisher, um +1,00 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.
Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.
Wie hat sich die Palantir-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die Palantir Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,00 % auf 121,70€. Damit gewinnt die Aktie +1,20 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Palantir Aktie. Nach einem Plus von +4,73 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 121,70€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Obwohl sich die Palantir Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,56 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Palantir -21,75 % verloren.
Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,60 %
|1 Monat
|-8,47 %
|3 Monate
|-20,56 %
|1 Jahr
|+43,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Palantir. Kernthemen: Volatilität, Einstiegschancen und Attraktivität der Bewertung; AI-Fortschritte (AIP), militärische Nutzung und Wettbewerb durch SAP/Oracle als Treiber. Investorenstimmung wird von Cathie Wood und Burry beeinflusst. Wachstumspotenzial liegt im Commercial Segment und in der steigenden Nachfrage nach Palantirs AI-Diensten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.
Zur Palantir Diskussion
Informationen zur Palantir Aktie
Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 280,66 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,53 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +2,77 %.
Palantir Aktie jetzt kaufen?
Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.