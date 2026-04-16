HelloFresh Aktie mit starker Tagesperformance - 16.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von HelloFresh. Mit einer Performance von +5,03 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HelloFresh Aktie. Nach einem Plus von +3,15 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 4,2790€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HelloFresh in den letzten drei Monaten Verluste von -30,18 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um +7,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HelloFresh auf -33,71 %.

Während HelloFresh heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,78 %. Damit gehört HelloFresh heute zu den auffälligeren Werten.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,71 % 1 Monat -15,36 % 3 Monate -30,18 % 1 Jahr -48,92 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Stand: 16.04.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 739,35 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,34 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,32 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +5,61 %.

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Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.