Wirtschaft
Wieder deutlich mehr Geschäftsreisen
Die Zahl ist damit annähernd so hoch wie 2023, und das nach zwei Jahren Rezession, wie aus einer branchenübergreifenden Befragung des Verbands Deutsches Reisemanagement unter 800 Unternehmen hervorgeht, über die der "Spiegel" berichtet. Die Schlussfolgerung der Autoren: Persönliche Präsenz gilt auch in der Krise als unverzichtbar, gar als Überlebensstrategie. Vertrauen entsteht nur, wenn Menschen sich begegnen - Videokonferenzen scheinen nicht auszureichen.
Gleichzeitig haben Mittelständler den höchsten Kostendruck. Sie reagieren darauf mit kürzeren Aufenthalten, und sie buchen früher, oft in günstigeren Reiseklassen. 34 Prozent aller Reisen der Beschäftigten kleiner und mittlerer Unternehmen dauern maximal einen Tag. Die durchschnittlichen Kosten sinken so über alle Unternehmensgrößen hinweg auf 418 Euro pro Reise, 4,8 Prozent weniger als im Vorjahr.
Größter Preishebel ist das Verkehrsmittel. Die Bahn hat das Flugzeug auf Inlandsstrecken verdrängt: 52 Prozent der Inlandsreisen finden auf der Schiene statt (2024: 44 Prozent). Inlandsflüge spielen kaum noch eine Rolle, was auch am ausgedünnten Angebot liegen dürfte. 13 Prozent der Geschäftsreisenden nehmen bei Reisen innerhalb Deutschlands das Flugzeug, halb so viele wie im Vorjahr. Dahinter dürfte ein Kostenkalkül stecken: Wer Bahn fährt, verschwendet keine Zeit damit, zum Flughafen zu fahren und dort zu warten. Hinzu kommt die Möglichkeit, während der Bahnfahrt zu arbeiten.
Der Boom scheint anzuhalten. 62 Prozent der befragten Unternehmen rechnen für 2026 mit noch mehr Geschäftsreisen, nur vier Prozent mit weniger. Noch 2024 schickte kaum ein Unternehmen nennenswerte Teile der Belegschaft auf Reisen. Heute tut das fast die Hälfte. Die Geschäftsreise ist offenbar kein Privileg der oberen Ebenen mehr, sie wird zum Berufsalltag.
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So verrückt es auch klingt jeder sollte genau überlegen mit wem er Geschäfte macht.
Bei Audi läufts rund? Ich war bei Audi und wollte ein Auto kaufen. Auf Nachfrage bei Rabatt Neufahrzeug hieß es, Preis steht dran. Zudem haben die aktuell A1 +Q2 eingestampft. Die wichtigsten Volumenmodelle. Die wollen keinen Fuß mehr in der Tür bei Leuten, die keine 50000 Euro für ein Auto aufbringen können. Mit den beiden Modellen hätte die bei jungen Leuten punkten und sich Kunden ziehen können. Ich sehe in Audi 0 Potenzial. Die A2 Studie kann man direkt in die Schrottpresse bringen. So ein hässliches Auto hat die Welt noch nicht gesehen. Ich verstehe auch nicht, warum der TCross kein Schiebedach optional bekommt. In Brasilien gibts den Wagen mit. So verschenkt man direkt schon mal 30% Kunden allein bei dem Modell. Viele Leute greifen nur wegen Schiebedach zum Ford Puma oder Kia Stonic. Was man nicht hat, kann man auch nicht verkaufen. Die Leute von VW sollten selbst mal als Kunde ins eigene Autohaus gehen. Bei uns im Kaff gibts nicht mal den stinknormalen Polo im Verkaufsraum, weswegen die Leute direkt gegenüber zur Fremdmarke spazieren. Bei VW haperts an der Basis. Warum wird bei allen Verbrennern nicht optional Hybrid angeboten gegen Aufpreis? Wäre ich Boss bei VW, würde ich aufräumen, an der Basis, nicht in der Produktion. Die verschenken Marktanteile ohne zu wissen warum.
Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Die Wolfsburger hätten sich im vergangenen Quartal als der profitabelste deutsche Automobilhersteller herausgestellt, wobei sich im Laufe des Jahres deutliche Fortschritte abgezeichnet hätten, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Neue Produkte bei Audi, die Dynamik bei der Senkung der Kosten sowie die verfügbaren Hebel zur Optimierung der Investitionsausgaben und des Betriebskapitals dürften 2026 insgesamt Verbesserungen bei den meisten Schlüsselkennzahlen unterstützen. Die Durchhalte- und Anpassungsfähigkeit von VW werde nach wie vor unterschätzt