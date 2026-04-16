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    Vom Absturz zur Chance

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    KI treibt neue Wachstumsfantasie – profitiert dieser Cybersecurity-Star?

    Die nächste KI-Welle könnte einem Cybersecurity-Anbieter kräftigen Rückenwind geben. Analysten sehen deutliches Kurspotenzial – und neue Märkte.

    Für Sie zusammengefasst
    Vom Absturz zur Chance - KI treibt neue Wachstumsfantasie – profitiert dieser Cybersecurity-Star?
    Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto

    Die Investmentbank Raymond James hebt laut CNBC die Aktie von Okta hoch und sieht erhebliches Potenzial durch den Aufstieg sogenannter agentischer Künstlicher Intelligenz. Diese Systeme übernehmen eigenständig Aufgaben und könnten die Nachfrage nach digitalen Identitätslösungen stark erhöhen.

    Analyst Adam Tindle erklärt: "KI beginnt in Unternehmensanwendungen den Übergang von der Experimentier- zur Produktionsphase." Dadurch entstehe ein neuer Bedarf. "Agenten, die bisher auf die Identitätssicherheit durch Menschen angewiesen waren, benötigen nun eine eigene Identitätssicherheit."

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    Diese Entwicklung könne den adressierbaren Markt deutlich vergrößern. Okta positioniere sich damit in einem wachsenden Segment der Cybersicherheit.

    Die Trefferquote des Analysten fällt im Branchenvergleich eher durchwachsen aus: Auf der Plattform TipRanks belegt er mit einer Erfolgsquote von 48 Prozent lediglich den Rang 3.963 von insgesamt 12.176 Wall-Street-Analysten.

    Neue Geschäftsfelder im Visier

    Neben dem Kerngeschäft sieht Raymond James zusätzliche Chancen. Okta könne stärker in Bereiche wie Identitätsverwaltung und privilegierten Zugriff expandieren.

    Tindle betont: "Die Expansion in [diese Bereiche] bietet Okta eine interessante Konsolidierungsstory." Gleichzeitig würden sich durch neue Sicherheitsanforderungen rund um KI nachhaltige Wachstumsperspektiven und steigende freie Cashflows ergeben.

    Gegenwind lässt nach

    Ein zentrales Problem der vergangenen Jahre scheint sich laut Analyse abzuschwächen. Okta litt unter sinkender Umsatzbindung, nachdem Kunden aus der Corona-Zeit ihre Verträge verkleinerten.

    Tindle erklärt, die Netto-Umsatzbindung "hat sich von über 120 Prozent auf etwa 106 Prozent verlangsamt, was auf geringere Vertragsverlängerungen bei den COVID-Kohorten zurückzuführen ist, die ursprünglich zu hohe Kapazitäten gebucht hatten". Dieser Effekt laufe nun aus. "Wir gehen davon aus, dass sich dieser Gegenwind abschwächen wird", so der Analyst weiter. Erste Kennzahlen deuteten auf wieder steigendes Wachstum hin.

    Analysten sehen Aufwärtspotenzial

    Raymond James hebt die Aktie auf "Outperform" an und setzt das Kursziel auf 85 US-Dollar. Damit bleibt die Investmentbank jedoch deutlich unter dem Konsens der Wall-Street-Analysten von 100,52 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch ergibt sich dennoch ein Aufwärtspotenzial von gut 26 Prozent. Im vorbörslichen Handel legt das Papier weiter zu und notiert mit einem weiteren Plus von knapp fünf Prozent bei 70,74 US-Dollar (Stand 13:35 Uhr MESZ).

    Okta Registered (A)

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    +184,46 %
    ISIN:US6792951054WKN:A2DNKR
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    Auch am Markt herrscht Zuversicht. Laut Daten von LSEG empfehlen 32 von 47 Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf.

    Trotz der positiven Aussichten zeigt die Kursentwicklung noch Schwächen. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie 22 Prozent im Minus, auf Jahressicht sogar rund 33 Prozent.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Okta Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,36 % und einem Kurs von 59,58EUR auf Tradegate (16. April 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.

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    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,56$, was einem Rückgang von -11,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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