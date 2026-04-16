Deutsche Bank Research lässt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 340 Pence

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Aktie ist mehr als 18% im Plus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,26 % und einem Kurs von 4,34 auf Tradegate (16. April 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um -8,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,24 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -30,88 %/+61,29 % bedeutet.