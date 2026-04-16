ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research lässt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 340 Pence
- Deutsche Bank belässt Easyjet auf Sell mit 340p
- Nachfrageunsicherheit erschwert Kerosinweitergabe
- Markterwartungen sinken, Aktien massiv gefallen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Sell" belassen. In einem Umfeld "kurzfristiger Unsicherheit in der Nachfrage", wie es der Billigflieger selbst genannt habe, sei es schwierig, höhere Kerosinkosten weiterzugeben, schrieb Jaime Rowbotham am Donnerstag anlässlich der Warnung des Unternehmens vor einer Gewinnenttäuschung. Die Markterwartungen dürften deutlich sinken, die Aktien seien aber seit dem Ausbruch des Nahost-Kriegs auch schon massiv gefallen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:04 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,26 % und einem Kurs von 4,34 auf Tradegate (16. April 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um -8,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,24 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -30,88 %/+61,29 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 340 Euro
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Community Beiträge zu easyJet - A1JTC1 - GB00B7KR2P84
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Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134