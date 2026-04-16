BlackRock setzt plötzlich auf diesen Aktienmarkt in Asien – Das ist der Grund!

Im Mittelpunkt steht dabei die Rolle des Landes in der globalen Halbleiter-Lieferkette. Laut BlackRock sorgt vor allem die starke Nachfrage nach KI-Hardware für enormen Rückenwind. Genau hier sieht die Strategin Wei Li derzeit eine Dynamik, die viele Anleger nicht ignorieren dürften.

BlackRock zeigt sich plötzlich auffallend optimistisch gegenüber Südkorea-Aktien. Der weltgrößte Vermögensverwalter nennt Korea einen zentralen Treiber für die Hochstufung von Schwellenländer-Aktien. Zuerst hatte darüber Bloomberg berichtet.

Besonders spektakulär ist dabei der Blick auf die Gewinnerwartungen. Zu Jahresbeginn lag das erwartete Gewinnwachstum des Kospi laut Bloomberg-Daten noch bei 43 Prozent. Inzwischen sind es rund 170 Prozent. Gleichzeitig hat sich der Leitindex nach den Turbulenzen rund um den Iran-Krieg fast vollständig erholt und verzeichnet 2026 ein Plus von 47 Prozent, womit er zu den stärksten Märkten weltweit zählt.

BlackRock sieht darin mehr als nur eine technische Erholung. Der Vermögensverwalter hat in dieser Woche US-Aktien und Schwellenländer auf "Übergewichten" gesetzt, da beide Gruppen weiteres Gewinnpotenzial bieten sollen. Südkorea profitiert dabei direkt vom globalen KI-Investitionsboom.

Zwar könnte die starke Dominanz großer Chipkonzerne für Klumpenrisiken sorgen. BlackRock sieht darin derzeit jedoch kein Warnsignal, sondern eher ein Merkmal einer technologischen Umbruchphase.

Für Anleger bedeutet das: Wer auf KI setzt, sollte Korea nicht länger nur als Nebenwette betrachten. Genau dort könnte der nächste Gewinnturbo im Schwellenländer-Universum zünden.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Der KOSPI 200 Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 928,3PKT auf Ariva Indikation (16. April 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



