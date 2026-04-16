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    AKTIEN IM FOKUS

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    Zulieferer besser als Autobauer - Analystenkommentare im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Schere zwischen Autobauern und Zulieferern wächst
    • Aumovio empfohlen von Bank of America mit 60% Abschlag
    • Analysten stufen Porsche Stellantis Daimler Truck ab
    AKTIEN IM FOKUS - Zulieferer besser als Autobauer - Analystenkommentare im Blick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS/MAILAND (dpa-AFX) - Im europäischen Autosektor klafft die Schere am Donnerstag etwas auseinander zwischen Aktien der Hersteller und ihren Zulieferern. Während die vier deutschen Autobauer Mercedes-Benz , Porsche AG , Volkswagen und BMW zwischen 0,9 und 1,5 Prozent verloren, standen auf der Lieferantenseite vor allem die Papiere von Aumovio mit vier Prozent auf der Gewinnerliste. In der Branche im Fokus standen generell unterschiedliche Analystenkommentare.

    Aumovio wurde von der Bank of America nach einem Analystenwechsel weiterhin zum Kauf empfohlen. Der neu zuständige Experte Stephen Benhamou betonte darin den hohen 60-prozentigen Abschlag, mit dem die frühere Zuliefersparte von Continental im Vergleich zu den Wettbewerbern bewertet werde. Die Aktie biete qualitativ hohes Wachstum, während die Bewertung eher Verzweiflung ausdrücke.

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    Dem gegenüber standen jedoch Abstufungen des Analysehauses Kepler Cheuvreux für den Sportwagenbauer Porsche AG, den Opel- und Peugeot-Mutterkonzern Stellantis sowie den Nutzfahrzeugbauer Daimler Truck , dessen Papiere am Donnerstag auch 1,2 Prozent verloren.

    Die Porsche AG stufte Michael Raab auf "Reduce" ab in der Erwartung, dass die Zuffenhausener für zwei bis drei Jahre in einer Übergangsphase stecken, während der Nahost-Krieg nun selbst beim 911er-Klientel für Gegenwind sorge. Auch bei Daimler Truck rät er fortan dazu, Aktienbestände zu reduzieren, weil Lkw-Bauer den Gegenwind des Nahost-Kriegs zuerst zu spüren bekommen sollten. Sie seien insofern eine Art Leitindikator für die globale Konjunktur./tih/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 81,40 auf Tradegate (16. April 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,37 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von +0,87 %/+51,31 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache fundamentale Lage von Mercedes-Benz: Umsatz- und EBIT-Rückgänge 2025, stark gesunkene Auto-Margen (aktuell ~5%, 2026 nur 3–5% progn.), geplante Dividendenkürzung und Hauptversammlung, Q1-Absatzrückgang (-6%) speziell China (-27%) und daraus resultierender Kursdruck. Zudem Diskussionen zu Restrukturierungen/Personalabbau zur Kostensenkung, starker E‑Auto-Nachfrage mit Lieferengpässen und Wettbewerbsdruck durch Tesla (Autopilot/Technik).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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