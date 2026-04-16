    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    World of Sweets / World of Sweets bleibt auf Erfolgskurs - keine ...

    Für Sie zusammengefasst
    • World of Sweets hat keine Verbindung zur Insolvenz
    • Jährliche Umsätze 50 Mio Euro und 3 Mio Kunden
    • Breites Sortiment, moderne Logistik und E-Commerce
    OTS - World of Sweets / World of Sweets bleibt auf Erfolgskurs - keine ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    World of Sweets bleibt auf Erfolgskurs - keine Verbindung zur Insolvenz von House of Sweets
    Henstedt-Ulzburg (ots) - Das international erfolgreiche Unternehmen World of Sweets stellt klar, dass keinerlei wirtschaftliche, rechtliche oder organisatorische Verbindung zur kürzlich bekannt gewordenen Insolvenz des Unternehmens House of Sweets besteht.

    World of Sweets mit Sitz in Henstedt-Ulzburg betreibt unter worldofsweets.de einen der führenden Online-Fachhändler für Süßwaren in Europa und ist seit Jahren auf stabilem Wachstumspfad. Das Unternehmen verzeichnet:

    - jährliche Umsatzsteigerungen auf aktuell 50 Mio. Euro - eine kontinuierlich wachsende globale Kundschaft mit über 3 Mio. Kunden - sowie eine starke Marktposition in mehr als 50 belieferten Ländern

    Mit einem breiten Sortiment internationaler Markenartikel, einer hochmodernen Logistik und einem starken E-Commerce-Fokus setzt World of Sweets seinen erfolgreichen Kurs unbeirrt fort.

    Gründer und Geschäftsführer Markus Heide betont: "Wir stehen wirtschaftlich hervorragend da und sind von der Insolvenz bei House of Sweets weder betroffen noch stehen wir in irgendeiner Verbindung zur House of Sweets GmbH."

    World of Sweets bleibt auch weiterhin ein zuverlässiger Partner für Handel, Industrie und Endkunden weltweit.

    Pressekontakt:

    HOSCHKE & CONSORTEN
    Svenja Schrieber
    mailto:s.schrieber@hoschke.de
    Tel. 0172 5419523

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/142035/6256793 OTS: World of Sweets






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS World of Sweets / World of Sweets bleibt auf Erfolgskurs - keine ... Das international erfolgreiche Unternehmen World of Sweets stellt klar, dass keinerlei wirtschaftliche, rechtliche oder organisatorische Verbindung zur kürzlich bekannt gewordenen Insolvenz des Unternehmens House of Sweets besteht. World of …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     