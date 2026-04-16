Fast so viele Urlaubsflüge wie vor Corona

Im internationalen Vergleich hat sich der Luftverkehr in Deutschland langsamer erholt als in den meisten übrigen Staaten Europas. Weggefallen sind vor allem innerdeutsche Flüge, die nur noch 55 Prozent des Angebots aus 2019 erreichten. Dieser Sektor wuchs aber zuletzt mit einer Steigerung von 6 Prozent zum Vorjahreszeitraum am schnellsten.

BERLIN (dpa-AFX) - Touristen finden in diesem Sommer an deutschen Flughäfen ein ähnlich großes Angebot an Urlaubsflügen wie vor der Corona-Krise. Gut 115 Millionen Sitze auf der Kurz- und Mittelstrecke bedeuten 99 Prozent des Niveaus aus dem Jahr 2019, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) berichtet. Verglichen wurden jeweils die Sechs-Monats-Abschnitte von April bis September. Vor allem in die Zielgebiete Südeuropa (110 Prozent) und Nordafrika/Levante (134 Prozent) sind deutlich mehr Flugzeuge unterwegs.

Flugverkehr in Europa wächst schneller



Unter dem Strich beträgt das aktuelle Sitzplatzangebot in Deutschland in dem Sechs-Monate-Zeitraum gut 146 Millionen Sitzplätze. Das sind 2 Prozent mehr als im Jahr zuvor, aber auch 7 Prozent weniger als im letzten Jahr vor der Covid-Pandemie. Im übrigen Europa ist das Angebot im gleichen Zeitraum um 16 Prozent gewachsen.

Vor allem internationale Punkt-zu-Punkt-Airlines wie Ryanair oder Wizz machen weiterhin einen großen Bogen um die deutschen Flughäfen mit ihren hohen Gebühren und Steuern. Außerhalb Deutschlands haben diese Unternehmen ihr Angebot seit 2019 um 43 Prozent gesteigert, während hierzulande nur noch 88 Prozent des Angebots von 2019 am Markt sind.

Ryanair konzentriert sich dabei auf kleinere Flughäfen wie Memmingen, Weeze oder Karlsruhe/Baden-Baden, die damit überdurchschnittliche viele Urlaubsreisen anbieten können. Ein deutlich abgespecktes Angebot gibt es hingegen in Leipzig, Stuttgart oder Berlin./ceb/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 75,25 auf Tradegate (16. April 2026, 13:11 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,63 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,29 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -22,56 %/+16,16 % bedeutet.



