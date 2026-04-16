BAADER BANK stuft CEWE auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Fotodienstleister sei ein grundsolides Unternehmen mit einer gesunden Bilanz und einer starken Dividendenhistorie, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Allerdings gebe es keinen kurzfristigen Kurstreiber. Für einen Kurssprung nach oben könnte freilich ein Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck sorgen. Die Sparte leide aber aktuell unter der insgesamt schwachen gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland. Unternehmen hielten ihre Werbeaktivitäten zurück oder reduzierten diese./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 12:02 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 97,80EUR auf Tradegate (16. April 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: CEWE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 126

Kursziel alt: 126

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

