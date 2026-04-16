Silberpreis alarmiert Anleger. Diese Silberaktie könnte jetzt kräftig anziehen

Bereits in der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle wurde die aus charttechnischer Sicht hochexplosive Konstellation thematisiert. Der Silberpreis ist aus einer bullischen Keil-Formation (orange) über die Oberseite und damit regelkonform ausgebrochen. Der Ausbruch verlangt jedoch noch nach einer Bestätigung. Um den Ausbruch zu bestätigen, muss der Silberpreis über die 80 US-Dollar - so einfach ist das oder auch nicht. Denn Silber tat sich zuletzt schwer damit, diesen Preisbereich aufzulösen und die Bewegung in Richtung 90 US-Dollar bis 96 US-Dollar auszudehnen. Zuletzt wurde der Druck auf die Widerstandszone jedoch immer stärker.

Die Hoffnung auf eine weitere Entspannung der Lage im Nahen und Mittleren Osten trägt derzeit die Märkte. Nasdaq 100 und S&P 500 blasen zur Rekordjagd und auch der Dax kommt immer besser in Schwung. Die Ölpreise blieben zuletzt stabil. Brent Öl notiert aktuell unterhalb der 100 US-Dollar. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen haben sich unter die 4,30 Prozent zurückgezogen. Das nährt die Hoffnung auf einen Ausbruch des Silberpreises über die 80 US-Dollar. Sollte das Unterfangen gelingen, könnte sich das aufgestaute Bewegungspotenzial dynamisch entladen. Mit anderen Worten: Silber könnte rasch in Richtung 96 US-Dollar eskalieren. Auch ein Vorstoß in den dreistelligen Kursbereich sollte in diesem Fall nicht überraschen. Doch die Zeit drängt. Silber scheiterte bereits ein ums andere Mal an der eminent wichtigen Marke von 80 US-Dollar. Jeder weitere Fehlversuch erhöht das Risiko von Abgaben. Die Unterstützungen bei 70 US-Dollar und 61 US-Dollar / 60 US-Dollar sind hier relevant.

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Fazit – Silberpreis alarmiert Anleger

Aufgrund des Chartbilds ist von einer größeren Bewegung auszugehen. Noch ist allerdings offen, in welche Richtung Silber eskalieren wird. Gelingt der Ausbruch über die 80 US-Dollar oder droht ein Rücksetzer – im schlimmsten Fall auf 61 US-Dollar / 60 US-Dollar? Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Preistreibern sei noch auf die Defizitsituation am Silbermarkt verwiesen. The Silver Institute (die Branchenorganisation der Silberindustrie) erwartet den Silbermarkt in 2026 das sechste Jahr in Folge in einem Defizit. Im gestern (15. April) veröffentlichten World Silver Survey 2026 unterstrich die Organisation noch einmal diese Erwartung.

Diese Silberaktie könnte jetzt kräftig anziehen

Der US-amerikanische Silberproduzent Hecla Mining zählt sicherlich zu den Urgesteinen des Sektors. Die US-Amerikaner produzieren derzeit in drei Minen. Mit Greens Creek und Lucky Friday liegen dabei zwei Minen in den USA und mit Keno Hill eine Mine in Kanada. Hinzu kommen aussichtsreiche Explorationsprojekte.

Hecla Mining vollzog kürzlich eine auf den ersten Blick überraschende Neuausrichtung. In den letzten Jahren waren Silberproduzenten eher bemüht, das Portfolio mit Goldprojekten zu ergänzen, um es ausgewogener zu gestalten. Die „nervösen“ Bewegungen bei Silber sind bekannt und um diese auszugleichen, setzten die Silberproduzenten verstärkt auf Gold.

Doch dieser Trend scheint sich umzukehren. Es wird wieder verstärkt auf Silber gesetzt. So übernahm unter anderem Pan American Silver bereits im letzten Jahr MAG Silver und stärkte damit sein Silbersegment. Hecla Mining bereinigte sein Portfolio, indem das Unternehmen seine kanadische Goldmine Casa Berardi an Orezone Gold veräußerte. Mit dem Erlös in Höhe von 593 Mio. US-Dollar baute Hecla Mining Schulden ab und will das bestehende Portfolio stärken. Ein zentraler Punkt ist die Ausweitung der Produktion auf Keno Hill in den nächsten Jahren.

Für 2026 peilt Hecla Mining eine Produktion in einer Spanne von 15,1 Mio. bis 16,5 Mio. Unzen Silber an. Mittelfristig soll die Produktionsmenge vor allem aufgrund der angestrebten Ausweitung von Keno Hill weiter zulegen.

Aus charttechnischer Sicht muss die Aktie von Hecla Mining über den Widerstandsbereich 20 US-Dollar / 21 US-Dollar, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 25 US-Dollar zu erschließen. Der Kursbereich von 16 US-Dollar ist als Unterstützung von zentraler Bedeutung.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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