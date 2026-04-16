Börsen Update Europa - 16.04. - MDAX stark +1,12 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.208,98 PKT und steigt um +1,12 %. Top-Werte: Redcare Pharmacy +10,04 %, Delivery Hero +6,37 %, Nemetschek +5,88 % Flop-Werte: Schaeffler -1,81 %, Deutsche Lufthansa -1,54 %, TRATON -1,44 %

Der DAX steht bei 24.218,01 PKT und gewinnt bisher +0,59 %. Top-Werte: Zalando +3,32 %, SAP +3,24 %, Scout24 +3,17 % Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -2,01 %, Volkswagen (VW) Vz -1,94 %, Merck -1,83 %

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:31) bei 3.638,63 PKT und steigt um +1,10 %.

Top-Werte: Nemetschek +5,88 %, SILTRONIC AG +3,96 %, IONOS Group +3,86 %

Flop-Werte: Eckert & Ziegler -1,77 %, Qiagen -0,67 %, SMA Solar Technology -0,48 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.967,72 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.

Top-Werte: Wolters Kluwer +3,50 %, SAP +3,24 %, TotalEnergies +3,08 %

Flop-Werte: ING Group -2,37 %, Mercedes-Benz Group -2,01 %, Volkswagen (VW) Vz -1,94 %

Der ATX steht aktuell (13:59:30) bei 5.904,35 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,68 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,23 %, Lenzing +1,03 %

Flop-Werte: Palfinger -1,48 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,11 %, UNIQA Insurance Group -1,01 %

Der SMI steht aktuell (13:59:50) bei 13.215,09 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Logitech International +1,98 %, Partners Group Holding +1,21 %, Sika +1,18 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,16 %, Novartis -0,89 %, Zurich Insurance Group -0,36 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.316,25 PKT und steigt um +0,73 %.

Top-Werte: TotalEnergies +3,08 %, Dassault Systemes +2,90 %, Bureau Veritas +2,75 %

Flop-Werte: Kering -4,01 %, Hermes International -1,08 %, Carrefour -1,05 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.118,13 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,74 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,57 %, Securitas Shs(B) +1,35 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -1,26 %, Telia Company -1,18 %, Swedbank Shs(A) -1,13 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.740,00 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,83 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,34 %, Viohalco +1,27 %

Flop-Werte: Public Power -1,23 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,52 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,49 %