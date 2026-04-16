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    Stabilus Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die Stabilus Aktie, bisher, um -7,94 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Stabilus Aktie.

    Besonders beachtet! - Stabilus Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 16.04.2026
    Foto: Stabilus SE

    Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

    Wie hat sich die Stabilus-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Stabilus Aktie ist bisher um -7,94 % auf 16,590 gefallen. Das sind -1,430  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Stabilus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,94 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Stabilus Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,63 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,93 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Stabilus -12,06 % verloren.

    Während Stabilus deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,95 %.

    Stabilus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,29 %
    1 Monat +9,93 %
    3 Monate -11,63 %
    1 Jahr -19,60 %
    Stand: 16.04.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Stabilus Aktie

    Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 410,51 Mio.EUR € wert.

    Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Stabilus SE Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 16.04.2026 / 12:24 CET/CEST Dissemination of a Voting …

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    Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stabilus

    -6,88 %
    -6,22 %
    +9,50 %
    -11,86 %
    -19,73 %
    -70,98 %
    -68,61 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
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