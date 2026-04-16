Wirtschaft
Eil +++ Lufthansa stellt Cityline ein
Foto: Boris Roessler - dpa
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Frankfurt am Main: Lufthansa stellt Cityline ein. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.
Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen wiederholter Streiks auf Lufthansa‑Fundamentaldaten und Kursentwicklung, Aktionärsdruck von Kühne, die jüngste Kurszielsenkung (JP Morgan), Vorstandspläne, LH Classic zu schrumpfen und Kapazitäten zu verlagern, die relative Kurshärte um ~8 €, Short‑/Kurzfrist‑Zock‑Positionen sowie Risiken durch Kerosinpreise, Tarifkosten und möglicherweise unzureichend eingepreiste Belastungen.
toller schrieb 08.04.26, 22:22
Bitte Kapitalerhöhungen nicht vergessen. Ist gleiches Thema wie bei DB und Coba wenn man nur die Kurse vergleicht…mitdiskutieren »
Jumbomax11 schrieb 25.03.26, 08:24
mitdiskutieren »
Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Entropist schrieb 22.03.26, 18:14
Wenn man den langfristigen Chart betrachtet, halte ich einen Rückschlag bis auf ca 6 Euro für möglich, wenn die Krise am Golf länger anhält.mitdiskutieren »
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte