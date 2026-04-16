FOMO schlägt erneut zu: Die A-Zone liefert am N2 Projekt in Quebec

Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) liefert weiterhin genau die Art von Bohrergebnissen, die ein Goldprojekt definieren und voranbringen: Breite Abschnitte, zunehmende Kontinuität und eine wachsende Datenbasis, die auf ein bedeutendes, oberflächennahes System beim N2 Projekt hindeutet.

Die heutige Pressemeldung mit neuen Laborergebnissen aus der A-Zone stärkt das Vertrauen in das geologische Modell und unterstreicht gleichzeitig das Größenpotenzial des mineralisierten Korridors. Mit einem vollständig finanzierten Bohrprogramm, zahlreichen noch ausstehenden Bohrergebnissen und einer geplanten ersten Ressourcenschätzung im 3. Quartal entwickelt sich das Projekt mit klarer Richtung und zunehmender Dynamik weiter.

Breite Abschnitte unterstreichen das Systempotenzial der A-Zone

Die jüngsten Ergebnisse heben 3 zentrale Bohrlöcher hervor, die die A-Zone weiterhin stützen:

N2-25-004: 40,4 m @ 0,83 g/t Gold

N2-25-006: 21,9 m @ 1,8 g/t Gold

N2-25-009: 24 m @ 1,37 g/t Gold

Diese Abschnitte bauen direkt auf früheren Ergebnissen wie 30,4 m @ 1,75 g/t Gold und 61,1 m @ 0,95 g/t Gold auf und bestätigen das Vorhandensein eines breiten, lateral zusammenhängenden Goldsystems.

Die Konsistenz dieser Intervalle über mehrere Bohrlöcher hinweg stützt weiterhin die Interpretation von FOMO, dass es sich bei der A-Zone um einen bedeutenden mineralisierten Korridor mit erheblichem Größenpotenzial handelt.

Ein 300 m Korridor nimmt Gestalt an: Kontinuität stärkt das Modell

Eines der wichtigsten Resultate dieser Bohrkampagne ist der Nachweis von 300 m kontinuierlicher Mineralisierung entlang des Streichens. Der Abstand von etwa 55 m zwischen den Bohrlöchern N2-25-004, N2-25-006 und N2-25-009 liefert eine solide Grundlage zur Bewertung der Kontinuität.

Das Management interpretiert die A-Zone derzeit wie folgt:

20-61 m mächtig

Mindestens 100 m breit

Über 1.5 km streichende Ausdehnung

Wichtig ist, dass die Zone in mehrere Richtungen offen bleibt (sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe) innerhalb eines größeren strukturellen Korridors von etwa 5 km, in dem bereits Mineralisierung nachgewiesen wurde.

Dieses zunehmende geologische Verständnis stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Definition einer Ressource dar.

Bohrlochpositionen 2025 (A-Zone), Phase-1: Die jüngsten Bohrungen (rote Sterne) umreißen einen 300 m langen Korridor kontinuierlicher Goldmineralisierung, verbinden neue Abschnitte mit historischen Bohrungen und verdeutlichen die wachsende Größe und Konsistenz des A-Zonen-Systems.

Erweiterung der mineralisierten Hülle: Mehrere Ader-Systeme erhöhen das Potenzial

Über die Hauptabschnitte hinaus identifiziert das Unternehmen zunehmend zusätzliche mineralisierte Zonen oberhalb und unterhalb des primären Horizonts. Beispiele hierfür sind:

N2-25-006:

38,6 m @ 0,66 g/t Gold oberhalb

oberhalb 22,2 m @ 0,67 g/t Gold unterhalb

N2-25-009:

42,1 m @ 0,61 g/t Gold oberhalb

oberhalb 21,7 m @ 0,96 g/t Gold unterhalb

Diese Intervalle deuten auf das Vorhandensein gestapelter oder paralleler Ader-Systeme hin, die zu einer breiteren mineralisierten Ausdehnung beitragen könnten.

Mit fortschreitenden Bohrungen könnte diese mehrschichtige Struktur zu einem wichtigen Faktor werden, der sowohl die Größe als auch die Geometrie einer zukünftigen Ressource maßgeblich beeinflusst.

Aufbauend auf einer starken Grundlage: Historische Ressource und moderne Bestätigung

Goldmineralisierung wurde auf dem N2 Projekt bislang in 6 Zonen nachgewiesen. Die historische Schätzung von ca. 871,000 Unzen Gold* umfasst 5 dieser Zonen (A, East, RJE, South und RJ). Die 6. Zone ist die Hanging-Wall-RJ-Entdeckung, die von Agnico-Eagle Mines in den Jahren 2007-2009 identifiziert wurde und nicht in der historischen Schätzung enthalten ist.

Bislang wurden nur etwa 35% der historischen Streichlänge der A-Zone durch Bohrungen überprüft. Das tiefste Bohrloch erreichte 682 m, während die durchschnittliche Bohrtiefe bei 244 m liegt. Historische Mineralisierung ist weiterhin entlang des Streichens und in der Tiefe in jeder einzelnen Zone dokumentiert.

*Die historische Schätzung entspricht nicht den aktuellen CIM-Definitionsstandards. Das vollständig finanzierte Bohrprogramm des Unternehmens über 30.000 m ist darauf ausgelegt, moderne Analysedaten aus den historisch mineralisierten Zonen zu generieren.

Das N2 Projekt beherbergt bereits eine historische Ressource von ca. 871,000 Unzen Gold, bestehend aus:

18 Millionen Tonnen @ 1,4 g/t Gold über mehrere Zonen

243.000 Tonnen @ 7,82 g/t Gold in der RJ-Zone

Auch wenn diese Schätzungen historischer Natur sind und nicht den aktuellen CIM-Standards entsprechen, stellen sie eine solide Ausgangsbasis dar.

Erfreulicherweise berichtet FOMO von einer starken Übereinstimmung zwischen den aktuellen Phase-1 Bohrungen und mehr als 55,000 m historischer Bohrdaten, mit konsistenten Ergebnissen hinsichtlich Lithologie, Struktur und Mineralisierung. Diese Übereinstimmung stärkt die Verlässlichkeit des gesamten Datensatzes und untermauert das geologische Modell für die weitere Entwicklung.

Starker Newsflow in Sicht: Pipeline mit Bohrergebnissen

Das laufende Bohrprogramm bleibt sehr aktiv, mit:

48 abgeschlossenen Bohrlöchern (15.291 m)

35 noch ausstehenden Bohrergebnissen

Dies schafft eine kontinuierliche Pipeline potenzieller News-Impulse, wobei in den kommenden Monaten mit weiteren Ergebnissen zu rechnen ist.

Gleichzeitig arbeitet FOMO auf eine erste Ressourcenschätzung hin, die für das 3. Quartal erwartet wird und einen wichtigen Meilenstein für das Projekt darstellt.

Deepak Varshney, CEO von FOMO, kommentierte:

„Die Ergebnisse aus Phase-1 übertreffen weiterhin unsere Erwartungen, wobei N2-25-004, N2-25-006 und N2-25-009 zeigen, dass die A-Zone ein bedeutendes Tagebau-Ziel darstellt. Die Ergebnisse bestätigen weiterhin die mehr als 55.000 m historischen Bohrungen, wobei die aktuellen Bohrungen nicht nur die historischen Erkenntnisse zu Lithologie, Mineralisierung, Alteration, Aderbildung und strukturellen Merkmalen bestätigen, sondern darüber hinaus auch eine höhere Konsistenz, längere goldführende Komposite und wertvollere Mineralisierungs-Footprints liefern, was das Konzept einer Tagebau-Lagerstätte bei N2 zusätzlich stärkt.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, in der heutigen Pressemitteilung.

Er fügte hinzut:

„Da die historische Ressource im nördlichen Korridor bislang nur 1,5 km Streichlänge umfasst, haben wir auf einem Projekt, bei dem wir inzwischen nachgewiesen haben, dass die primäre Zone mindestens 20 m mächtig und etwa 95 m breit ist, noch mehr als 6 km zu bohren. Über die Bestätigung der konsistenten Kontinuität unseres Hauptziels hinaus sind diese Bohrergebnisse sehr bedeutend, da sie gestapelte oder parallele sekundäre und tertiäre Ader-Systeme aufzeigen, die die potenzielle mineralisierte Hülle deutlich verbreitern und unseren Spielraum für ein größeres Multi-Adern-Szenario erheblich erweitern. Sollte sich diese Kontinuität über die gesamte 8 km lange Streichlänge bestätigen, sehen wir das Potenzial für eine deutliche Ausweitung der möglichen tagebau-Hülle – potenziell auf etwa 93 m kumulierte mineralisierte Mächtigkeit entlang des Bohrlochs und rund 100 m Breite. Der Vergleich unserer jüngsten Phase-1 Bohrungen mit historischen Daten hat unsere Erwartungen übertroffen und eine starke Übereinstimmung sowohl bei der geologischen Struktur als auch beim Mineralisierungsgehalt gezeigt. Dieses hohe Maß an Wiederholbarkeit bestätigt unser geologisches Modell und belegt eine substanzielle Kontinuität der Lagerstätte.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, in der heutigen Pressemitteilung.

Fazit

FOMO baut die technische Grundlage bei N2 Schritt für Schritt weiter aus. Die jüngsten Bohrergebnisse fügen sich in ein immer klareres Muster aus breiten mineralisierten Abschnitten, verbesserter Kontinuität und wachsendem Vertrauen in die Größenordnung der A-Zone ein.

Genauso wichtig ist, dass das laufende Bohrprogramm zunehmend darauf hindeutet, dass sich die Mineralisierung über eine breitere Hülle erstrecken könnte als bislang angenommen, wobei mehrere Ader-Systeme der Explorationsstory zusätzliche Tiefe verleihen.

Mit einer beträchtlichen Zahl noch ausstehender Nohreergebnisse, einem vollständig finanzierten Bohrprogramm und einer ersten Ressourcenschätzung, die für das 3. Quartal erwartet wird, entwickelt sich N2 mit klarer Dynamik weiter.

Mit jeder neuen Bohrung gewinnt das Projekt weiter an Kontur, und die Kombination aus Mächtigkeit, Kontinuität, Erweiterungspotenzial und starker Infrastruktur in einer bewährten Jurisdiktion schafft für FOMO eine solide Grundlage für die nächste Entwicklungsphase.

Goldpreisentwicklung seit August 2025: Trotz zwischenzeitlicher Korrektur zeigt der Goldpreis erneut Stärke und bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Dieses Umfeld schafft attraktive Rahmenbedingungen für Explorations- und Entwicklungsprojekte in sicheren Jurisdiktionen, während große Produzenten verstärkt nach neuen Projekten und Ressourcen suchen.

Goldpreis seit 2010 (logarithmisch): Der langfristige Aufwärtstrend bleibt klar intakt, wobei Gold zuletzt in einen höheren Trendkanal ausgebrochen ist. Die anhaltende Stärke auf erhöhtem Niveau unterstreicht die strategische Bedeutung neuer Entdeckungen, da Produzenten ihre Reserven in einem strukturell enger werdenden Angebotsumfeld auffüllen müssen.

Interview

Am 8. April 2026 hat Crux Investor ein Interview mit Deepak Varshney, President & CEO von Formation Metals, aufgezeichnet:

Webinar

Am 8. April 2026 hat Zimtu Capital ein aufgezeichnetes Webinar mit Deepak Varshney veröffentlicht:

Unternehmensdetails

Formation Metals Inc.

#1245 – 300 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1V4 Kanada

Telefon: +1 778 899 1780

Email: info@formationmetalsinc.com

www.formationmetalsinc.com

CUSIP: 34638F / ISIN: CA34638F1053

Aktien im Markt: 97.802.458

Kanada Symbol (CSE): FOMO

Aktueller Kurs: 0,385 CAD (15.04.2026)

Marktkapitalisierung: 38 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN: VF1/ A3D492

Aktueller Kurs: 0,227 EUR (16.04.2026)

Marktkapitalisierung: 22 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone, Zimtu Capital Corp. („Zimtu“) und Formation Metals Inc. („FOMO“; „das Unternehmen“) weisen Anleger darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Für eine ausführlichere Erörterung dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen wird der Leser auf die öffentlichen Unterlagen von FOMO verwiesen, die über die bei SEDAR unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumente abgerufen werden können. Alle in diesem Artikel enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen historischer Tatsachen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über: Die Interpretation der Phase-1-Bohrergebnisse beim N2-Goldprojekt, einschließlich der potenziellen Mächtigkeit, Kontinuität, Geometrie, Größe und Gehaltsverteilung der Mineralisierung; die Erwartung, dass zusätzliche ausstehende Analyseergebnisse die Kontinuität weiter bestätigen, die mineralisierte Hülle entlang des Streichens und in der Tiefe erweitern oder höhergradige Bereiche identifizieren könnten; die Erwartung, dass fortgesetzte Bohrungen, geologische Interpretationen und Modellierungen die Erstellung einer zukünftigen NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung und deren Aktualisierungen unterstützen könnten; das Potenzial weiterer Bohrungen zur Erweiterung bekannter Zonen, zur Ausdehnung des mineralisierten Korridors oder zur Identifikation zusätzlicher Zielgebiete innerhalb des Projektgebiets; die Erwartung, dass metallurgische Probenahmen und Testarbeiten Annahmen hinsichtlich Ausbeuten und Variabilität bestätigen könnten; Aussagen zum konzeptionellen Potenzial oberflächennaher oder im Tagebau gewinnbarer Mineralisierung sowie zu Bulk-Tonnage-Szenarien; sowie den erwarteten Zeitplan für laufende Ergebnisse und Meilensteine, einschließlich des erklärten Ziels des Unternehmens, im dritten Quartal 2026 eine erste Mineralressourcenschätzung vorzulegen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zu den wesentlichen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Explorations- und geologisches Risiko: Die Exploration von Mineralvorkommen ist von Natur aus spekulativ. Zukünftige Bohrungen können geringere Gehalte, geringere Mächtigkeiten, reduzierte Kontinuität oder abweichende Geometrien ergeben als derzeit angenommen. Geologische Modelle können sich mit zunehmender Datenlage verändern und zukünftige Ergebnisse können bestehende Interpretationen wesentlich beeinflussen. Probenahme-, Analyse- und QA/QC-Risiko: Analyseergebnisse können durch grobkörniges Gold oder Nugget-Effekte, Probenverzerrungen, analytische Variabilität, QA/QC-Probleme, Laborkapazitäten oder Verzögerungen bei der Auswertung beeinflusst werden. Angegebene Bohrabschnitte entsprechen möglicherweise nicht der tatsächlichen Mächtigkeit und Interpretationen können sich mit fortschreitender Modellierung ändern. Historische Daten- und Verifizierungsrisiken: Das N2-Projekt enthält historische Mineralressourcenschätzungen und umfangreiche historische Daten, die nicht aktuell sind und nicht den NI 43-101-Standards entsprechen. Es besteht keine Gewähr, dass diese historischen Schätzungen verifiziert, reproduziert oder in aktuelle Mineralressourcen überführt werden können. Verifizierungsarbeiten können Interpretationen hinsichtlich Tonnage, Gehalt, Geometrie, Kontinuität oder metallurgischem Verhalten wesentlich verändern. Risiken bei Mineralressourcenschätzungen: Jede zukünftige Mineralressourcenschätzung hängt von Annahmen wie geologischer Domäneneinteilung, Cut-off-Gehalten, Dichte, metallurgischen Ausbeuten, Kompositierungsmethoden und geostatistischen Parametern ab. Ressourcenschätzungen sind mit Unsicherheiten behaftet und können sich durch neue Daten oder geänderte Annahmen verändern. Metallurgische und technische Risiken: Metallurgische Eigenschaften, Ausbeuten, Mahlverhalten und Variabilität können von den Erwartungen abweichen und technische oder wirtschaftliche Annahmen beeinflussen. Zusätzliche geotechnische, hydrologische und umweltbezogene Daten können zukünftige Entwicklungskonzepte beeinflussen. Konzeptionelle Entwicklungsrisiken: Aussagen zum Potenzial eines Tagebaus oder zu Bulk-Tonnage-Szenarien sind konzeptioneller Natur. Wichtige Parameter wie Abraumverhältnis, Investitionskosten, Betriebskosten und wirtschaftliche Schwellenwerte sind noch nicht definiert und können letztlich dazu führen, dass das Projekt nicht wirtschaftlich ist. Genehmigungs- und regulatorische Risiken: Explorationsaktivitäten unterliegen Genehmigungen, Umweltauflagen und regulatorischen Anforderungen. Verzögerungen, zusätzliche Auflagen oder regulatorische Änderungen können Zeitpläne, Kosten und den Umfang der Arbeiten beeinflussen. Finanzierungsrisiko: Obwohl das aktuelle Bohrprogramm als vollständig finanziert beschrieben wird, werden weitere Explorations- und technische Arbeiten zusätzliches Kapital erfordern. Es besteht keine Gewissheit, dass dieses Kapital zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sein wird. Operatives Risiko: Explorationsarbeiten können durch Wetterbedingungen, saisonale Einschränkungen, Leistung von Auftragnehmern, Verfügbarkeit von Geräten, Arbeitskräftemangel oder unvorhergesehene technische Herausforderungen beeinflusst werden. Umwelt- und Titelrisiken: Explorationsaktivitäten können Umweltauflagen oder unerwartete Auswirkungen mit sich bringen, die Maßnahmen erfordern. Mineralrechte und Genehmigungen gelten zwar als in gutem Zustand, können jedoch Gegenstand von Streitigkeiten, Ansprüchen Dritter oder Änderungen bei der Landnutzung sein. Rohstoffpreis- und makroökonomische Risiken: Die wirtschaftliche Bewertung und strategische Attraktivität des Projekts hängen vom Goldpreis und von makroökonomischen Rahmenbedingungen ab, die volatil sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Strategische und M&A-Risiken: Hinweise auf mögliche Partnerschaften, Joint Ventures, Übernahmen oder andere Transaktionen sind spekulativ. Es besteht keine Gewähr, dass das Projekt strategische Partner oder Käufer anziehen wird. Marktvolatilität: Das Unternehmen kann erheblichen Marktschwankungen unterliegen, die nicht direkt mit den Explorationsergebnissen zusammenhängen, sondern durch allgemeine Marktbedingungen, Branchentrends und Liquiditätsfaktoren beeinflusst werden. Hinweis an die Leser: Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Risiken und Unsicherheiten sowie der in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens dargestellten Faktoren wesentlich abweichen. Mineralisierung in vergleichbaren Gesteinen oder in nahegelegenen Lagerstätten ist nicht zwingend ein Hinweis auf Mineralisierung auf den Liegenschaften des Unternehmens. Historische Arbeiten und Daten wurden nicht zwingend unabhängig verifiziert und sollten nicht als aktuell angesehen werden.

Offenlegung von Interessen und Warnhinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen. Rockstone, seine Eigentümer und der Verfasser dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Anlageentscheidung allein auf der Grundlage von Informationen aus einem Online- oder gedruckten Bericht, einschließlich des Berichts von Rockstone, insbesondere wenn es sich um eine Anlage in ein kleines, wenig gehandeltes und wenig bekanntes Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. („Zimtu“), einer an der TSX Venture Exchange notierten Investmentgesellschaft, bezahlt. Zu den Aufgaben des Autors bei Zimtu gehört es, Unternehmen, in die Zimtu investiert hat, zu recherchieren und darüber zu berichten. Der Autor dieses Berichts wird zwar nicht direkt von Formation Metals Inc. („FOMO“) bezahlt, aber sein Arbeitgeber Zimtu Capital Corp. profitiert vom Handelsvolumen und der Wertsteigerung der FOMO-Aktien. Der Autor besitzt außerdem Anteile an FOMO und Zimtu Capital Corp. und wird somit vom Handelsvolumen und Kursanstieg dieser Aktien profitieren. FOMO bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und andere Dienstleistungen. FOMO hat eine Vereinbarung mit Zimtu Capital Corp. (TSX.V: ZC) (FSE: ZCT1) („Zimtu“) unterzeichnet, wonach Zimtu im Rahmen seines ZimtuADVANTAGE-Programms ab 1. August 2025 für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten zu einem Preis von 12.500 Dollar pro Monat Marketingdienstleistungen erbringen wird. Das Programm ist darauf ausgelegt, Chancen, Beratung, Marketing und Unterstützung zu bieten. Zu den Dienstleistungen gehören Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Kampagnen zur Lead-Generierung, Blog-Beiträge, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Berichte und Vertrieb von Rockstone, Video-Pressemitteilungen und damit verbundene Marketing- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Zimtu hat seinen Sitz in Vancouver, Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2. Zimtu ist unter der Telefonnummer 604.681.1568 oder unter info@zimtu.com erreichbar. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollten die in diesem Bericht enthaltenen Informationen nicht als Finanzanalyse oder Empfehlung, sondern als Werbung verstanden werden. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor zu den in den Berichten vorgestellten Unternehmen sind die eigenen Ansichten des Autors und basieren auf Informationen, die öffentlich zugänglich sind und als zuverlässig angesehen werden. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung der erhaltenen oder öffentlich zugänglichen Informationen durchgeführt. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Inhalte dieses Berichts oder dessen Eignung für einen bestimmten Zweck. Schließlich übernehmen Rockstone und der Autor keine Gewähr dafür, dass die in diesem Bericht genannten Unternehmen die erwartete Performance erzielen, und dass Vergleiche mit anderen Unternehmen gültig sind oder sich bewahrheiten. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig durch. Wenn Sie nicht mit dem gesamten Haftungsausschluss einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf diese Website oder eine ihrer Seiten, einschließlich dieses Berichts in Form einer PDF-Datei, zugreifen. Durch die Nutzung dieser Website und/oder dieses Berichts, unabhängig davon, ob Sie den Haftungsausschluss tatsächlich gelesen haben oder nicht, erklären Sie sich mit ihm einverstanden. Die bereitgestellten Informationen sind informativer und allgemeiner Natur. Daten, Tabellen, Zahlen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Formation Metals Inc., Tradingview, Stockwatch und aus dem öffentlichen Bereich.