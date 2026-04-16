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    Sentimentanalyse trifft Kaufzeitpunkt – DAX legte 2,7 Prozent zu

    Die Stimmung war so schlecht, dass kaum noch Verkäufer übrig blieben. Historisch folgte daraus stets eine Erholung. Drei Belege aus 2022, 2025 und April 2026 bestätigen den Mechanismus.

    Für Sie zusammengefasst
    • animusX-Sentiment zeigte Anfang April Extremwert
    • Konträres Sentimentsignal löste starke Wochenrallye aus
    • Fünfwochen-Durchschnitt –25 bis –30 Punkte zeigt Boden

     

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    Anfang April identifizierte die animusX-Sentimentanalyse einen Extremwert — und wer das Signal gelesen hat, konnte in einer der stärksten Börsenwochen des Jahres investiert sein.

    In meiner Heibel-Ticker-Ausgabe 26/14 vom 3. April habe ich diesen Extremwert in Echtzeit ausgewertet und ein Kaufsignal abgeleitet. In der Folgewoche legte der DAX 2,7 Prozent zu, der S&P 500 3,7 Prozent, der Nikkei sogar 8,5 Prozent.

    Der Mechanismus dahinter

    Das Anlegersentiment misst, wie Marktteilnehmer die kommenden Wochen einschätzen. Der entscheidende Gedanke ist konträr zur Intuition: Wenn die große Mehrheit pessimistisch ist, haben die meisten bereits verkauft. Was dann fehlt, sind weitere Verkäufer. Was dann ausreicht, ist ein marginaler Hoffnungsschimmer — und die Kurse drehen.

    Anfang April war genau das der Fall. Die Kriegsrhetorik aus Washington wirkte so martialisch, dass Optimismus an den Märkten wie ein Himmelfahrtskommando aussah. Und genau deshalb entstand das Signal.

    Ein Bodenindikator mit 20 Jahren Datenbasis

    Für die Einschätzung, ob ein Tief belastbar ist, nutze ich zusätzlich den Fünf-Wochen-Durchschnitt des Sentiments. Liegt er zwischen –25 und –30 Punkten, war die Stimmung so lange so schlecht, dass historisch ein Kursboden folgte. Die Verkäufer haben ihr Werk getan. Der Markt hat das Schlimmste eingepreist.

    Drei Belege aus der jüngeren Vergangenheit zeigen, wie konsistent der Mechanismus funktioniert.

    Juni 2022 — Ukraine-Krieg, Energiekrise, Rezessionsangst

    Das DAX-Sentiment fiel auf –7, schlechter als zum Beginn des Ukraine-Kriegs. Meine Einschätzung damals: „So sieht Panik aus." Panik ist in der Sentimentanalyse ein Einstiegssignal — weil sie bedeutet, dass die Masse bereits verkauft hat.

    August 2025 — Ausverkauf nach geopolitischen Schocks

    Die animusX-Umfrage maß den niedrigsten Investitionsabsichten-Wert seit Jahren. Ähnlich schwache Werte gab es zuvor nur fünfmal seit 2003. In den jeweils folgenden sechs Monaten stieg der DAX im Schnitt um knapp zwölf Prozent.

    April 2025 — „Liberation Day"

    Die Anlegerstimmung fiel auf historische Tiefstwerte, schlechter als im Corona-Crash 2020. Was folgte, war eine kräftige Erholung. Wer damals kaufte, tat es in einem Umfeld, in dem neun von zehn Nachrichten gegen den Kauf sprachen.

    Fazit

    Die Sentimentanalyse liefert keinen festen Kauftag und keinen festen Kurs. Sie zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Tief bereits erreicht ist — und erhöht damit die Treffsicherheit von Einstiegsentscheidungen systematisch gegenüber dem, was die Mehrheit der Anleger im selben Moment tut. Seit 2006 führe ich diese Analyse unter deutschen Privatanlegern durch, seit 2014 in Kooperation mit dem Handelsblatt.



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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
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    Sentimentanalyse trifft Kaufzeitpunkt – DAX legte 2,7 Prozent zu Anfang April signalisierte die animusX-Sentimentumfrage einen Extremwert, wie er in zwölf Jahren erst viermal aufgetreten war. Wer das Signal gelesen hat, konnte in einer der stärksten Wochen des Jahres investiert sein — DAX +2,7%, S&P 500 +3,7%, Nikkei +8,5%.
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