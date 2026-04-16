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    ADAC / In Brandenburg und Bayern tankt man aktuell am teuersten / ADAC ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Brandenburg und Bayern haben aktuell die höchsten Preise
    • Bremen und Nordrhein-Westfalen am günstigsten
    • Preiserhöhung nur einmal täglich um 12 Uhr erlaubt
    OTS - ADAC / In Brandenburg und Bayern tankt man aktuell am teuersten / ADAC ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    In Brandenburg und Bayern tankt man aktuell am teuersten / ADAC Vergleich der Kraftstoffpreise in den Bundesländern: Bremen und Nordrhein-Westfalen am günstigsten (FOTO)
    München (ots) - Die Autofahrerinnen und Autofahrer in Brandenburg und Bayern müssen derzeit deutschlandweit die höchsten Kraftstoffpreise bezahlen. Die monatliche ADAC Auswertung der Tankstellenpreise in den 16 deutschen Bundesländern zeigt, dass Super E10 in Brandenburg mit durchschnittlich 2,078 Euro am meisten kostet. Teuerstes Tank-Land für Dieselfahrer ist Bayern: Der Preis für einen Liter des Selbstzünderkraftstoffs liegt dort aktuell bei 2,212 Euro.

    Am günstigsten tanken die Autofahrer aktuell in Bremen und Nordrhein-Westfalen. In der Hansestadt kostet ein Liter Super E10 im Mittel 2,026 Euro und damit 5,2 Cent weniger als in Brandenburg. Preiswertestes Bundesland für Dieselfahrer ist Nordrhein-Westfalen mit einem Durchschnittspreis von 2,148 Euro je Liter. Diesel ist damit im bevölkerungsreichsten Bundesland 6,4 Cent billiger als im größten deutschen Flächenland Bayern. Tendenziell sind dichter besiedelte Bundesländer, in denen es auch eine höhere Anzahl an Tankstellen gibt, etwas günstiger, weil dort mehr Konkurrenz besteht.

    Insgesamt sind die Kraftstoffpreise laut ADAC in etwa auf dem Niveau der Auswertung im März. Am 12. März waren Hessen und ebenfalls Brandenburg die teuersten Bundesländer, das Saarland und Rheinland-Pfalz waren am günstigsten. Die heutige Auswertung zeigt außerdem, dass die Nähe zu günstigen Nachbarstaaten kaum Einfluss auf die Höhe der Kraftstoffpreise in einzelnen Bundesländern hat. So kann weder die Nachbarschaft Brandenburgs zum deutlich günstigeren Polen die Preise auf deutscher Seite senken noch die Nachbarschaft Bayerns zu Österreich, wo Tanken ebenfalls deutlich billiger ist als hierzulande.

    Der ADAC empfiehlt, vor dem Tanken die Kraftstoffpreise zunächst zu vergleichen und konsequent dort zu tanken, wo es am günstigsten ist. Anders als bisher ist nicht mehr der Abend der günstigste Zeitraum zum Tanken, sondern kurz vor 12 Uhr mittags. Die neue Tankregelung seit 1. April 2026 schreibt vor, dass nur noch einmal am Tag - um 12 Uhr am Mittag - die Kraftstoffpreise angehoben werden dürfen und danach 24 Stunden lang nur noch gleich bleiben oder gesenkt werden dürfen.

    Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 16. April 2026 (11 Uhr) dar.

    Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter http://www.adac.de/tanken .

    Pressekontakt:

    ADAC Kommunikation
    T +49 89 76 76 54 95
    mailto:aktuell@adac.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6256841 OTS: ADAC






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