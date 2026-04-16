Global Uranium veröffentlicht endgültige Ergebnisse einer hochauflösenden radiometrischen Bodenvermessung auf dem Projekt Airline in Wyoming

16. April 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich, die endgültigen Ergebnisse seiner radiometrischen Bodenvermessung 2025 auf dem Projekt Airline im Wind River Basin im US-Bundesstaat Wyoming bekannt zu geben. Im Rahmen des Programms konnten die zuvor im Jahr 2024 ermittelten radiometrischen Anomalien verfeinert, die Abdeckung auf neu abgesteckte Flächen erweitert und ein Datensatz mit hoher Punktdichte generiert werden, um die nachfolgenden Auswertungen und die Zielermittlung zu unterstützen.

Die radiometrische Vermessung wurde von der Firma Big Rock Exploration durchgeführt und deckte etwa 56 Kilometer Bodenmesslinien ab, wobei die Messlinien einen Abstand von jeweils 25 Metern aufwiesen und die kontinuierliche Datenerfassung in Abständen von rund 10 Metern erfolgte. Im Rahmen der Vermessung kamen RC-103 RadiaCode-Messgeräte zum Einsatz; zur Qualitätskontrolle und Abstimmung der Messgeräte wurden an ausgewählten Stationen Werte mit einem RS-125-Szintillometer erfasst.

Die Ergebnisse des Programms haben die Definition der bekannten radiometrischen Anomalien verbessert und zusätzliche weniger stark ausgeprägte anomale Zonen aufgezeigt, die bei früheren Vermessungen mit geringerer Datendichte nicht erfasst wurden (siehe Abbildung 1). Mehrere radiometrische Anomalien stehen augenscheinlich in räumlichem Zusammenhang mit stratigraphischen Kontakten zwischen den Sedimenteinheiten aus dem Tertiär und dem darunter liegenden archäischen Grundgestein unweit der Diskordanz, einem geologischen Milieu, das im Distrikt als günstig für die Auffindung einer Uranmineralisierung gilt.

„Wir freuen uns über den Abschluss dieser Arbeitsphase auf dem Projekt Airline“, so Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. „Im Rahmen des Programms wurden RC-103-Messgeräte erfolgreich eingesetzt, um einen radiometrischen Datensatz mit hoher Punktdichte zu erfassen, was das Projekt effizient voranbringt und die Ermittlung zukünftiger Bohrziele unterstützt.“

Abbildung 1. Karte der radiometrischen Messstationen (schwarze Punkte) und der interpolierten Zählraten pro Sekunde (Farben).

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