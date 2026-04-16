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    Lufthansa stellt Cityline ein - Mitarbeiter freigestellt

    Wirtschaft - Lufthansa stellt Cityline ein - Mitarbeiter freigestellt
    Foto: Boris Roessler - dpa
    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Das Management der Lufthansa-Gruppe greift angesichts der massiven Streikwelle zu einer harten Maßnahme. Der Betrieb von Lufthansa Cityline wird mit sofortiger Wirkung eingestellt, wie aus einer internen Information hervorgeht, über die das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet. Danach werden alle Beschäftigten bis auf wenige Ausnahmen freigestellt.

    "Wir mussten nach umfänglicher Prüfung den Beschluss fassen, den Cityline-Flugbetrieb vorerst bis auf Weiteres temporär stillzulegen", heißt es in dem Schreiben. Das bedeute, dass bis auf Weiteres keine Flüge mehr durchgeführt werden. "Alle betroffenen Mitarbeiter im Cockpit und in der Kabine werden widerruflich - bis auf wenige Ausnahmen - freigestellt."

    Hintergrund ist eine Entscheidung der Kernmarke Lufthansa Classic, wegen der ständigen Streiks auf die Dienste der Cityline zu verzichten. Cityline übernimmt Zubringerflüge etwa nach Frankfurt und München. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte die Information auf Anfrage.


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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen wiederholter Streiks auf Lufthansa‑Fundamentaldaten und Kursentwicklung, Aktionärsdruck von Kühne, die jüngste Kurszielsenkung (JP Morgan), Vorstandspläne, LH Classic zu schrumpfen und Kapazitäten zu verlagern, die relative Kurshärte um ~8 €, Short‑/Kurzfrist‑Zock‑Positionen sowie Risiken durch Kerosinpreise, Tarifkosten und möglicherweise unzureichend eingepreiste Belastungen.


    Verfasst von Redaktion dts
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