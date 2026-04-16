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    Fonterelli SPAC 3: Maffei bereitet Park Your Truck auf Wachstum vor

    Park Your Truck startet mit neuer Führung und klaren Wachstumszielen in die nächste Phase – unterstützt von Maffei & Co. und einem erfahrenen Managementteam.

    Fonterelli SPAC 3: Maffei bereitet Park Your Truck auf Wachstum vor
    Foto: adobe.stock.com
    • Park Your Truck, Europas größte Betreiberin von LKW-Parkplätzen, bereitet sich auf die nächste Wachstumsphase vor; Maffei & Co. hält indirekt eine Mehrheitsbeteiligung von 50,5 % über die enerlog AG (Maffei-Anteil an enerlog: 96,98 %).
    • Matthias Mandelkow wird zweiter Geschäftsführer neben Gründerin Denise Schuster; er bringt über 15 Jahre Erfahrung in Automotive, Parkraummanagement und digitaler Mobilität (u. a. Mitgründer/CEO sunhill/PayByPhone, COO/CIO Best in Parking).
    • Sven Bräuer übernimmt die Rolle des CFO; der erfahrene Steuerberater steuert die finanzstrategische Ausrichtung der drei Marken („Park Your Truck“, „Charge Your Truck“, „charge+“) und passt das Finanzwesen an das starke Wachstum an.
    • Für 2026 werden Finanzziele kommuniziert: Umsatz > 20 Mio. Euro (2025: 16,0 Mio.; 2024: 12,1 Mio.) und operatives EBIT > 1,5 Mio. Euro (2025: 1,1 Mio.; 2024: -0,1 Mio.); die starke Ergebnisverbesserung resultiert u. a. aus der Transformation zu einem Asset‑light-Geschäftsmodell und Fokus auf Kernkompetenzen und das digitale Reservierungssystem.
    • Veränderung im Aufsichtsrat der enerlog AG: Ingo Alphéus wurde in den Aufsichtsrat berufen und ersetzt Thomas Leitermann; Alphéus verfügt über langjährige Führungs- und Energiebranche-/Automobilzulieferer-Erfahrung.
    • Maffei & Co. ist eine börsengelistete Impact-Investmentholding; weitere Beteiligungen sind u. a. terraplan GmbH (~32,2 %) und Hakisa GmbH (100 %) sowie Unterstützung durch m.partners, Communicatio und Maffei Ventures.






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