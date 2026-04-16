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    growney / Altersvorsorgedepot: Finanzbranche kündigt einfache ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Altersvorsorgedepot ersetzt die Riesterrente ab 2027
    • Standarddepot mit Kostendeckel und Onlineabschluss
    • Vanguard-ETFs und digitale Plattformlösungen im Fokus
    OTS - growney / Altersvorsorgedepot: Finanzbranche kündigt einfache ...
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    Altersvorsorgedepot: Finanzbranche kündigt einfache ETF-Lösungen an Berlin (ots) - Die Reform der privaten Altersvorsorge wird die Finanzbranche deutlich verändern. Experten erwarten eine starke Zunahme digitaler Angebote und Plattform-Lösungen. Das Altersvorsorgedepot wird ab 2027 die Riesterrente ablösen. Der Bundestag hatte die Reform Ende März beschlossen.

    Die Geldanlage-Plattform growney hat bereits angekündigt, Portfolio-Lösungen mit ETFs des Indexfonds-Pioniers Vanguard anzubieten. Direkt online wird für Anleger eine passende Anlagestrategie mit Vanguard-ETFs zusammengestellt. Im Fokus: Die Bedürfnisse heutiger Anleger und jener, die vom Altersvorsorgedepot profitieren wollen. Auch für enttäuschte Riestersparer dürfte die Möglichkeit spannend sein.

    Das bedeutet große Änderungen für die Finanzbranche: Makler- und Vermittlerorganisationen können die growney-Lösung mit Vanguard-Portfolios einfach und direkt nutzen. growney will die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für das Altersvorsorgedepot übernehmen. Der Gesetzgeber sieht ein Standarddepot mit gedeckelten Kosten und Onlineabschluss vor und unterstützt Sparer mit Zulagen: bis zu 540 EUR jährlich für Kinderlose. Für jedes Kind erhalten Eltern bis zu 300 EUR pro Jahr, unter 25-Jährige profitieren einmalig von 200 EUR.

    Das Potenzial ist riesig: 14 Mio. Menschen investieren hierzulande in ETFs, es gibt 16 Mio. Riesterverträge. Mit der anstehenden Rentenreform verstärkt sich die Rentenlücke und damit die Notwendigkeit privater Vorsorge. Für den Erfolg dürfte es auf einfache Lösungen der Finanzbranche ankommen.

    "Schon jetzt sehen wir ein sehr großes Interesse", sagt growney-Geschäftsführer Thimm Blickensdorf. "Die ETF-Lösung powered by Vanguard bietet uns die optimale Möglichkeit, Finanzvertrieben wie Kunden eine maßgeschneiderte Plattform-Lösung anzubieten - auch für das kommende Altersvorsorgedepot."

    Ebenfalls optimistisch ist der Indexfonds-Pionier Vanguard: "Modellportfolios, insbesondere in Verbindung mit digitalen Anlagelösungen haben in Deutschland eine tolle Dynamik aufgebaut. Dieser Trend wird sich weiter beschleunigen, gerade auch im Bezug auf das Altersvorsorgedepot", urteilt Moritz Schüßler, Head of Intermediated Retail Germany bei Vanguard.

    Der Bundestag hat am 27. März 2026 eine Reform der privaten Altersvorsorge beschlossen: Die Riesterrente wird durch das Altersvorsorgedepot ersetzt, bei dem auch mit ETFs gespart werden kann. Kernpunkte sind ein einfaches Standarddepot mit Kostendeckel sowie eine verbesserte Förderung - insbesondere für Geringverdienende und Familien. Das Angebot kann künftig auch von Selbstständigen genutzt werden. Bisherige Riesterverträge können überführt werden, in den meisten Fällen kostenlos.

    Für Nachfragen/Interviews:

    Dirk Hempel
    Tel. 030-40366 9501
    mailto:presse@growney.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167649/6256845 OTS: growney






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