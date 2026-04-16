901 0 Kommentare Diginex investiert 1,5 Mrd. USD in KI – Ziel 280 Mio. USD Umsatz bis 2027

Mit einem Milliarden-Deal setzt Diginex neue Maßstäbe: Die Übernahme von Resulticks soll eine globale Wachstumsplattform für Vertrauen, Nachhaltigkeit und Kundeneinblicke schaffen.

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