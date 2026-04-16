Diginex investiert 1,5 Mrd. USD in KI – Ziel 280 Mio. USD Umsatz bis 2027
Mit einem Milliarden-Deal setzt Diginex neue Maßstäbe: Die Übernahme von Resulticks soll eine globale Wachstumsplattform für Vertrauen, Nachhaltigkeit und Kundeneinblicke schaffen.
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- Diginex kündigt die Übernahme von Resulticks im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an, vollständig bezahlt mit Diginex-Aktien
- Resulticks erzielte 2025 einen Umsatz von rund 150 Mio. US-Dollar bei einer EBITDA-Marge von 32 % und wächst seit fünf Jahren jährlich um ca. 70 %
- Das Unternehmen strebt für 2026 einen Umsatz von 190 bis 210 Mio. US-Dollar und für 2027 von 250 bis 280 Mio. US-Dollar an
- Ziel der Akquisition ist der Aufbau der weltweit ersten Wachstumsplattform für Glaubwürdigkeit und Vertrauen, die Nachhaltigkeit und Customer-Intelligence verbindet
- Die Transaktion soll innerhalb von 30 bis 45 Tagen abgeschlossen werden und baut auf vorherigen strategischen Vereinbarungen auf
- Diginex ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Blockchain, KI und Datenanalyse nutzt, um ESG- und Nachhaltigkeitsdaten zu erfassen und zu berichten
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Diginex ist am 09.07.2026.
Der Kurs von Diginex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7105EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +51,17 % im
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15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,8100EUR das entspricht einem Plus von +14,00 % seit der Veröffentlichung.
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