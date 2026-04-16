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    "Amazon läuft auf Hochtouren."

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    Von AWS bis ins Weltall: Amazon wird zum stillen Gewinner der Tech-Elite

    Amazon überzeugt mit starkem Kerngeschäft und neuen Zukunftsprojekten bis ins All. Ein Analyst sieht das Unternehmen klar im Aufwärtstrend.

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    "Amazon läuft auf Hochtouren." - Von AWS bis ins Weltall: Amazon wird zum stillen Gewinner der Tech-Elite
    Foto: JONAS ROOSENS - Belga

    Die großen US-Technologiewerte stehen erneut im Fokus der Anleger. Sarat Sethi, geschäftsführender Partner bei Douglas C. Lane & Associates, zeigt sich dabei besonders optimistisch gegenüber Amazon. In einem Gespräch mit CNBC erklärte er: "Ich glaube, [...] Amazon läuft auf Hochtouren."

    Die Aktie des Konzerns liegt seit Jahresbeginn mehr als 7 Prozent im Plus und gehört damit zu den stärkeren Titeln innerhalb der sogenannten "Magnificent Seven". In dieser Gruppe bewegen sich auch Nvidia, Meta Platforms und Alphabet, die ebenfalls solide, aber teils schwächere Kursentwicklungen zeigen.

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    Starke Kerngeschäfte und neue Wachstumsfelder

    Sethi verweist auf die robuste Entwicklung der zentralen Geschäftssparten. "Wir wissen, dass ihr Einzelhandelsgeschäft gut läuft. Wir wissen, dass auch die anderen Geschäftsbereiche, wie beispielsweise AWS, gut laufen", sagte er im CNBC-Interview. Besonders die Kombination aus stabilem Onlinehandel und wachsendem Cloud-Geschäft stützt seine positive Einschätzung.

    Neben dem Kerngeschäft setzt Amazon zunehmend auf neue Wachstumsfelder, die über den klassischen Tech-Sektor hinausgehen.

     

    Schritt Richtung Weltraumwirtschaft

    Ein besonders ambitioniertes Projekt ist die Expansion in die Satellitenkommunikation. Amazon hat die Übernahme von Globalstar abgeschlossen, einem Telekommunikationsunternehmen mit Satellitenkonstellation im niedrigen Erdorbit. Die Transaktion bewertet Globalstar mit rund 90 US-Dollar je Aktie.

    Die Technologie soll künftig Amazons Satellitennetzwerk "Amazon Leo" unterstützen und Notfallkommunikation sowie Messaging in Regionen ohne Mobilfunkabdeckung ermöglichen. Zudem besteht bereits eine Kooperation mit Apple zur Integration der Technologie in iPhones und Apple Watches.

    Blick auf Banken und Private Markets

    Neben dem Technologiesektor richtet Sethi seinen Fokus auch auf die Finanzbranche. Er beobachtet, dass das klassische Bankgeschäft gut läuft, weil es wieder mehr Unternehmenskäufe und Fusionen sowie mehr Börsengänge gibt: "Die Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen sowie bei Börsengängen nehmen zu."

    Er verwies auf die wachsende Dynamik im Marktumfeld. Besonders interessant seien zudem die stark wachsenden Wealth-Management-Segmente. In diesem Zusammenhang hält er selbst Anteile an JPMorgan, das zuletzt mit seinen Quartalszahlen positiv überraschte.

    Auch Blackstone sieht er langfristig positiv, trotz jüngster Kursschwäche. Das Unternehmen sei gut diversifiziert im Bereich Private Equity aufgestellt und habe laut Sethi "ein großes Potenzial", auch wenn Sorgen rund um Private Credit den Kurs zuletzt belastet haben.

    Breite Fantasie im Markt

    Die Einschätzung des Analysten zeigt ein breites Bild: Während Tech-Giganten wie Amazon weiter von KI-, Cloud- und Zukunftsprojekten profitieren, gewinnt auch der Finanzsektor wieder an Dynamik. Besonders Amazon verbindet beides – Stabilität im Kerngeschäft und neue Wachstumstreiber mit langfristigem Potenzial.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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